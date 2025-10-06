Greta Thunberg, a su llegada a Atenas: "Hemos plantado cara a nuestros gobiernos cuando fallaron en parar un genocidio"

La activista sueca Greta Thunberg, quien formó parte de la Flotilla Global Sumud, a su llegada al aeropuerto de Atenas tras ser deportada por Israel. Reuters

El regreso de Greta Thunberg, la cara más visible de los 470 activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud por Israel, era el más esperado.

Fiel a su estilo combativo, la joven sueca, ya en libertad, pronunció un discurso ante cientos de personas con banderas palestinas y pancartas contra el "genocidio" entre aplausos y collares de flores, a su llegada en la tarde de este lunes al aeropuerto de Atenas junto a otros 170 activistas deportados por el Estado hebreo.

“Lo que hemos querido hacer ha sido plantar cara cuando nuestros gobiernos han fallado en cumplir sus obligaciones legales”, ha explicado sobre la misión de la Flotilla.

Greta Thunberg no se ha andado con rodeos. "Dejadme ser muy clara, lo que estamos viendo ante nuestros ojos es un genocidio, que se retransmite en vivo. Nadie puede decir que no sabe lo que está pasando", ha denunciado.

En este sentido, la activista ha recordado que el derecho internacional obliga a los Estados a actuar para prevenir y detener un genocidio. "No lo estamos viendo. Nuestros sistemas están traicionando a los palestinos", ha reprochado.

"Podría hablar durante mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos durante nuestro encarcelamiento, pero esa no es la historia", señaló Thunberg ante los medios en el aeropuerto.

La activista sueca subrayó que la comunidad internacional debe poner en foco en que "mientras Israel intensificaba su genocidio y destrucción masiva" para intentar "eliminar una población entera", ha violado el derecho internacional al impedir que la ayuda humanitaria que llevaba la Flotilla entrara en el enclave, donde, dijo, "la gente se está muriendo de hambre".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó este lunes de la deportación de Greta Thunberg y otros 170 detenidos a través de un comunicado, acompañado de fotos de Thunberg en el aeropuerto.

Greta Thunberg en el Aeropuerto Internacional Ramon, en el sur de Israel, antes de ser deportada junto con otros activistas de la Flotilla. Europa Press

Denuncias de malos tratos

Una gran parte de los activistas deportados han denunciado malos tratos y violaciones de sus derechos por parte de las autoridades israelíes durante su cautiverio, o "secuestro" en sus propias palabras, en la prisión de Ketziot. Acusaciones que niega el Estado hebreo.

Activistas suecos denunciaron el sábado que Thunberg fue empujada y obligada a usar una bandera israelí durante su detención, mientras que otros aseguraron que les negaron alimentos y agua limpios y les confiscaron sus medicamentos y pertenencias.

Por su parte, miembros suizos y españoles de la Flotilla, entre ellos la exalcadesa de Barcelona, Ada Colau, denunciaron haber sido sometidos a condiciones inhumanas durante su detención por las fuerzas israelíes.

Entre los nueve miembros de la Flotilla que regresaron a Suiza, algunos denunciaron haber sufrido privación de sueño, falta de agua y comida, además de haber sido golpeados, pateados y encerrados en una jaula, dijo el grupo que los representa en un comunicado.

Los activistas españoles también denunciaron malos tratos a su llegada a España a última hora del domingo tras ser deportados.

"Nos golpearon, nos arrastraron por el suelo, nos vendaron los ojos, nos ataron de pies y manos, nos metieron en jaulas y nos insultaron", dijo el abogado Rafael Borrego a los periodistas en el aeropuerto de Madrid.

Colau, por su parte, dijo que hubo "malos tratos, pero eso no es nada comparado con lo que sufre el pueblo palestino cada día".

Los periodistas españoles Carlos de Barrón y Néstor Prieto afirmaron que las autoridades israelíes firmaron una declaración en nombre de los activistas deportados alegando que habían entrado ilegalmente a Israel. "Nos colocaron documentos en hebreo delante, negándonos el derecho a un traductor, y no recibimos asistencia consular porque no permitieron la entrada al cónsul (español) al puerto de Ashdod", afirmó Prieto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha tachado de "mentiras completas" todas las denuncias de malos tratos y defiende que se han respetado los derechos legales de todos los arrestados y que el único acto de violencia involucró a una activista española que mordió a una médica en prisión.