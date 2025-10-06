Familias de los rehenes israelíes presionan para que Trump se lleve el Nobel de la Paz: "Trajo luz en nuestro peor momento"

la masiva manifestación en Tel Aviv el pasado sábado para exigir el regreso de los secuestrados en Gaza tras casi dos años de guerra. Reuters

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que representa a la mayoría de los familiares de los rehenes israelíes retenidos en Gaza, han reclamado este lunes al Comité Noruego del Nobel que otorgue este año el Nobel de la Paz a Donald Trump, por sus esfuerzos para lograr la liberación de sus seres queridos.

"Desde su investidura, nos trajo luz en nuestros momentos más oscuros", subrayan en un comunicado, en el que explican que este lunes enviaron una misiva al órgano responsable de seleccionar anualmente al ganador de este premio que se anunciará el viernes.

Este movimiento del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas se produce el mismo día en que arrancan las negociaciones en Egipto sobre la implementación de la primera etapa del plan del presidente estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza. Según dicho plan, los 48 rehenes que aún permanecen en Gaza serían liberados en las primeras 72 horas.

"En este preciso momento, el plan integral del presidente Trump para liberar a todos los rehenes restantes y poner fin a esta terrible guerra está sobre la mesa. Por primera vez en meses, tenemos la esperanza de que nuestra pesadilla finalmente termine", subrayan los familiares de los rehenes.

"Confiamos en que no descansará hasta que el último rehén sea devuelto a casa, la guerra haya terminado y la paz y la prosperidad se restablezcan en el pueblo de Oriente Próximo", escriben las familias en su misiva.

"En el último año, ningún líder ni organización ha contribuido más a la paz mundial que el presidente Trump. Si bien muchos han hablado con elocuencia sobre la paz, él la ha logrado", añaden.

"Le instamos encarecidamente a que le otorgue al presidente Trump el Premio Nobel de la Paz porque ha prometido que no descansará ni se detendrá hasta que todos los últimos rehenes regresen a casa", concluye la carta.

Trump y el Nobel de la Paz

Trump ha sido nominado en varias ocasiones para el Nobel de la Paz desde 2018, con postulaciones provenientes tanto de figuras políticas estadounidenses como internacionales, incluyendo parlamentarios de Estados Unidos, Israel, Ucrania y Corea del Sur, además de apoyos formales de otros países como Gabón, Guinea Bissau, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Camboya y Ruanda.

El pasado julio, el primer ministro Benjamin Netanyahu nominó al líder estadounidense para el premio, citando el papel de Estados Unidos en la guerra de 12 días entre Israel e Irán y el alto el fuego que la puso fin.

Sin embargo, la nominación realizada por Netanyahu, así como las de otros gobiernos como Camboya y Pakistán, se habrían producido fuera de plazo para la edición de este año y sólo serían válidas para la selección de 2026.

Algunos observadores han sugerido que Trump está actuando rápidamente para comenzar a implementar su propuesta de alto el fuego en Gaza, en parte para fortalecer sus posibilidades antes de la adjudicación de este año.

Más allá de las fechas, en contra de Trump juegan también sus políticas de desmantelamiento del orden mundial que tanto aprecia el Comité del premio.