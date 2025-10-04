Netanyahu espera que "en los próximos días" pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este sábado que Israel está a punto de "conseguir un gran logro" y confió en que en los "próximos días" se pueda anunciar la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás.

"Espero, si Dios quiere, que en los próximos días, durante la festividad de Sucot (fiesta judía que se celebra entre el 7 y el 14 de octubre), pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados, tanto vivos como muertos", dijo en un vídeo difundido por su gabinete en la noche de este sábado.



Se trata de su primera comparecencia desde que Hamás dijera este viernes noche que está dispuesto a liberar a los rehenes israelíes de acuerdo al plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para un fin de la ofensiva israelí en Gaza, pero con la condición de negociar algunas partes del mismo.



Según Netanyahu, Hamás "está aislado" y se vio obligado a aceptar el plan de Trump por "la enorme presión militar y política" que aplicó Israel.



El primer ministro celebró que el plan estadounidense, que aún tiene que ser negociado por Hamás antes de ser aceptado, supone la liberación de todos rehenes en una primera etapa, tras la que las tropas israelíes continuarían "controlando todos los territorios que controlan dentro de la Franja de Gaza", alrededor de un 80% de la misma.



Netanyahu defendió sus dos años de ofensiva en Gaza afirmando que, si las tropas se hubieran retirado antes de la Franja, no habrían tomado el control de la localidad sureña fronteriza con Egipto, Rafah, ni del corredor de Filadelfia que parte la Franja en dos, lo que ha impedido, según dijo, que se introdujeran armas en el territorio.



Y confirmó que ha ordenado que un equipo negociador, encabezado por el ministro Ron Dermer, viaje a Egipto para "ultimar los detalles técnicos" con los mediadores y Hamás del plan estadounidense aceptado por Israel.



Su intención, dijo, es que las negociaciones se limiten a un periodo de tiempo determinado y afirmó que "Hamás será desarmado" y desaparecerá.



"Esto ocurrirá por la vía diplomática, según el plan de Trump, o por la vía militar, según nuestra iniciativa", añadió.