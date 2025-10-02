Una segunda Flotilla continúa rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí pese a la detención de la Global Sumud

El 'Conscience', una de las embarcaciones que forman parte de la segunda Flotilla rumbo a Gaza. X

Una segunda Flotilla compuesta por nueve naves que zarpó el pasado fin de semana de Italia mantiene su rumbo hacia la Franja de Gaza con intención de romper el bloqueo israelí, pese a la interceptación anoche de la Global Sumud.

Esta segunda expedición está formada por ocho veleros del colectivo 'Thousand Madleens to Gaza' que salieron el pasado sábado desde el puerto de Catania (sur) y por el barco de pasajeros 'Conscience', de la 'Freedom Flotilla', que partió de Otranto (sur) con 92 tripulantes, de estos siete españoles.

Actualmente, los veleros se encuentran navegando al sur de la isla griega de Creta mientras que el 'Conscience' se halla más retrasado, bordeando la península del Peloponeso, según el rastreador naval que los organizadores han activado para seguir la travesía.

Las embarcaciones, "en su mayoría transportan suministros médicos, alimentos secos y material escolar, ya que estos han sido señalados como algunas de las principales prioridades por los palestinos sobre el terreno", dijeron los organizadores.

Esta nueva Flotilla espera llegar a la Franja a mediados de octubre.

La intención, según confirmaron a la agencia Efe los mismos, es "seguir hacia Gaza para romper el bloqueo" de las autoridades israelíes.

La misión prosigue a pesar de que la pasada noche el ejército de Israel cortó el paso a las más de 40 naves que formaban parte de Global Sumud Flotilla, que había cruzado el Mediterráneo tras salir de puertos de España, Túnez e Italia.

Además han sido detenidos los activistas que viajaban a bordo para llevarlos al puerto israelí de Asdod y ser después deportados a Europa.