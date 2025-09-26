Tony Blair se postula para dirigir una autoridad de transición en Gaza tras el alto el fuego (y con el apoyo de Trump)

El ex primer ministro británico Tony Blair es el candidato de la Donald Trump para dirigir una autoridad de transición en la Franja de Gaza si se produce un alto el fuego e Israel pone fin a su invasión del territorio palestino, según han adelantado medios como la cadena BBC o el diario Financial Times.

Blair, que fue primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007, ha mantenido conversaciones de alto nivel con todas las partes para tratar de poner fin a la guerra y diseñar el futuro de Gaza una vez alcanzado un alto el fuego. Según estas informaciones, la Casa Blanca vería con buenos ojos esta idea.

La última propuesta, debatida por Trump y líderes árabes en el marco de la asamblea general de la ONU que se celebra esta semana en Nueva York, plantea que Gaza sea gestionada por un organismo de transición, apoyado por Naciones Unidas y los países del Golfo, antes de ser devuelta al control palestino.

Según la BBC, la Casa Blanca quiere que Blair dirija ese organismo, aunque la cadena aclara que la oficina del político laborista solo ha dicho que el ex primer ministro no apoyará ninguna solución que desplace a la población de Gaza. El pasado mes de agosto Blair ya participó en una reunión con Trump sobre la Franja de Gaza en el Despacho Oval.

Según el medio digital Axios, que citó a fuentes conocedoras de la reunión, en ella se presentaron ideas sobre la posguerra en el enclave palestino y se trató la posibilidad de incrementar el envío de ayuda humanitaria, cuya entrada ha sido bloqueada por Israel y que ha provocado una hambruna denunciada por los organismos internacionales.

El enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, habló después de un "plan amplio" para "el día después" en Gaza, en referencia al fin de la guerra.

Según este último medio, ha habido contactos por un lado entre Blair y el presidente palestino, Mahmoud Abás, y por otro lado, entre el exasesor estadounidense Jared Kushner y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Blair fue enviado para Oriente Medio del Cuarteto de potencias internacionales (EEUU, la UE, Rusia y la ONU) tras dejar Downing Street en 2007 y se centró en impulsar el desarrollo económico de Palestina y tratar de crear las condiciones para una solución de dos Estados.

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció el pasado domingo el reconocimiento formal del Estado de Palestina, junto a otros países como Australia o Canadá.