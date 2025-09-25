Israel bombardea la capital de Yemen en respuesta al ataque de los hutíes con un dron que dejó 20 heridos en Eilat

Humo sobre Saná, la capital de Yemen, tras un bombardeo este jueves del Ejército de Israel. X

Aviones de combate del Ejército de Israel lanzaron este jueves una nueva ronda de bombardeos contra Saná, la capital del Yemen, un día después de que un ataque con drones lanzado por los rebeldes hutíes provocara heridas a al menos 20 personas en Eilat.

"La agresión israelí tiene como objetivo la capital, Saná", informó la televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, que añadió que los bombardeos coincidieron con el inicio del discurso del máximo líder de los rebeldes,Abdelmalek al Huti.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que los aviones atacaron campamentos militares, incluido el del Estado Mayor Hutí, "eliminando a decenas de operativos hutíes".

Yemen'e Saldırı devam ediyor pic.twitter.com/0lhZ21TONs — Abdullah Koc (@Abdulla4004395) September 25, 2025

Según pudo constatar la agencia Efe, varios bombardeos consecutivos impactaron contra las áreas del sur, el oeste y el centro de la capital del Yemen, sin que hasta el momento los hutíes hayan informado de los daños materiales resultantes del ataque o de víctimas mortales.

El dron que alcanzó el miércoles a Eilat es el segundo disparado desde Yemen que impacta en esta ciudad sureña de Israel en menos de una semana.

El pasado jueves, 18 de septiembre, un dron lanzado por los rebeldes hutíes impactó en un hotel de Eilat, sin dejar heridos ni víctimas mortales.

Asimismo, Israel ha bombardeado en varias ocasiones Yemen en el último mes.

El pasado 10 de septiembre una oleada de ataques israelíes mataron a 46 personas, 38 en Saná y otras ocho en la provincia noroccidental de Al Jawf, mientras que otras 165 resultaron heridas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de los hutíes.

Pocos días después, aviones de combate israelíes bombardearon el puerto de la ciudad de Hoideida, en la costa del mar Rojo del Yemen, después de que el Ejército israelí pidiera la evacuación "inmediata" de esta estratégica instalación en la que, según Israel, se encuentra "infraestructura militar" de los hutíes.

Los bombardeos israelíes han provocado la muerte de cientos de personas en el Yemen, mientras que a finales de agosto un ataque del Estado judío acabó con la vida del primer ministro y de otros once miembros del Ejecutivo de los rebeldes yemeníes.

La amenaza hutí

Los rebeldes hutíes del Yemen lanzan frecuentemente misiles balísticos y drones contra Israel, aunque la gran mayoría son interceptados, y justifican sus ataques asegurando que son en solidaridad con los palestinos y la masacre que sufre la Franja de Gaza.

Los enfrentamientos comenzaron tras el inicio de la guerra en Gaza, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, y se han mantenido desde entonces pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año.

La milicia yemení también ha llevado a cabo centenares de ataques con misiles balísticos, drones y barcos no tripulados en los mares Rojo y Arábigo contra barcos israelíes y buques de Occidente a los que vinculan con el Estado judío.

Los hutíes forman parte del llamado Eje de la Resistencia de Irán contra los intereses israelíes y estadounidenses en Oriente Medio, junto con Hamás en Gaza y Hezbolá en el Líbano. Alrededor del 60% de la población yemení vive bajo su control.