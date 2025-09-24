Irán y Rusia firman un acuerdo para la construcción de nuevas centrales nucleares en Teherán

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, habla durante el 36º aniversario de la muerte del líder de la Revolución Islámica de 1979, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en el mausoleo de Jomeini en el sur de Teherán, Irán, el 4 de junio de 2025. Reuters

Rusia e Irán han firmado este miércoles un memorando de entendimiento para la cooperación en la construcción de pequeñas centrales nucleares en territorio iraní, según recoge Efe.

El director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, ha recibido en Moscú al vicepresidente del país y presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami. Después de la cumbre, ambos han firmado un documento bilateral.

"El documento describe las medidas específicas para implementar este proyecto en Irán", explica un comunicado publicado en el portal oficial de Rosatom.

En junio, después de los ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes, Rusia expresó inmediatamente su disposición a cooperar con Teherán en la recuperación de sus capacidades nucleares.

La reunión ha tenido lugar en la sede de la corporación atómica estatal y se enmarca en la visita de la delegación iraní para participar en el foro de la Semana Mundial Atómica, que se celebrará en Moscú entre el 25 y el 28 de septiembre y está dedicado al 80º aniversario de la industria nuclear rusa.

Los organizadores esperan acoger a más de 100 países y, en esos días, se prevé la firma de varios acuerdos de cooperación nuclear. Ya ha sido confirmada la asistencia del vicepresidente iraní, Mohammed Eslami, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, recoge Efe.

En agosto, el director de la agencia estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, ya adelantó que ambos países estaban negociando acerca de la construcción de plantas nucleares modulares en la república islámica. "Las negociaciones están en marcha. Espero que tarde o temprano se cierren los acuerdos", subrayó entonces Lijachov a la televisión pública rusa.

Eslami, también director de la Organización de Energía Atómica de Irán, adelantó el lunes que Moscú y Teherán firmarían un acuerdo en los próximos días para la construcción de nuevas plantas. Según la agencia IRNA, el acuerdo estipula la construcción de ocho reactores en Bushehr, a orillas del Golfo Pérsico.