Hamás publica el vídeo del rehén Alon Ahel en el que suplica que EEUU "deje de apoyar las decisiones del loco"

El grupo islamista Hamás difundió este lunes a través de Telegram un vídeo del rehén israelí Alon Ohel, de 24 años, en el que afirma que su muerte “es ineludible” tras casi dos años de cautiverio en Gaza.

La grabación, de cerca de dos minutos, no indica cuándo fue registrada y parece guionizada por sus captores.

En las imágenes, Ohel se dirige a sus compatriotas y les anima a continuar con las protestas por un alto el fuego y por un acuerdo que permita liberar a los 48 rehenes que permanecen en manos de Hamás. Según el joven, esas movilizaciones le “dan esperanza” pese a la dureza de su situación.

El rehén también lanza otro mensaje. “Pido al Gobierno de Estados Unidos que deje de apoyar las decisiones del loco (en referencia a Benjamín Netanyahu) en su guerra contra el pueblo de Israel”, afirma.

Ohel menciona expresamente al enviado especial de Washington para Oriente Próximo, Steve Witkoff, al que ruega que no respalde las acciones del jefe del Gobierno israelí: “Te lo ruego, por favor, no dejes que Netanyahu nos mate. No lo ayudes”.

El vídeo llega después de que, hace dos días, Hamás publicara una imagen con los rostros de 46 de los 48 rehenes que continúan en Gaza, excluyendo a dos ciudadanos tailandeses, y describiera la composición como una “imagen de despedida”.

El movimiento islamista divulgó esa fotografía poco después de que el Ejército israelí intensificara su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza.

Fuentes de inteligencia israelí calculan que unos 20 de los cautivos seguirían con vida. Sin embargo, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado en la Casa Blanca que “probablemente” la cifra sea menor y estimó que entre 32 y 38 podrían haber muerto.

El mensaje de Ohel coincide con un momento de creciente presión internacional sobre Israel.

Este domingo, Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron oficialmente al Estado palestino, una decisión que será replicada por otros países como Francia durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York esta semana.

La medida busca forzar una reactivación del proceso de paz y frenar la expansión de los asentamientos en Cisjordania cuando continúa el asedio israelí sobre Gaza.