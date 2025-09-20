El Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, estima en un millón los desplazados en el sur de la franja palestina

Palestinos desplazados, que huyen del norte de Gaza por a una operación militar israelí. Reuters

El Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, ha estimado este sábado que en torno a un millón de personas se hacinan en Mawasi y Jan Yunis, en el sur de la franja. Allí, dirige el Ejército israelí las evacuaciones forzosas desde todo el enclave palestino, especialmente desde la ciudad de Gaza.

"Actualmente alberga aproximadamente un millón de personas", recogió el comunicado del Ejecutivo gazatí sobre la zona de Al Mawasi, que engloba el área costera al oeste de Jan Yunis y el noroeste de Rafah.

Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que en la capital quedan aún unos 900.000 gazatíes.

La ONU sigue calculando la cifra de desplazados en los campamentos del sur, según informó a Efe una portavoz de su Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La población de la Franja se refiere comúnmente como Mawasi a toda la franja costera en la que se hacinan los refugiados, donde se incluye también a las playas de Jan Yunis, algo más al norte, y las de Deir al Balah, ya en el centro del enclave.

El Gobierno denunció que, aunque Israel ha calificado las playas entre Mawasi y Jan Yunis como una "zona humanitaria", las ha bombardeado en más de 110 ocasiones y allí han muerto unas 2.000 personas por ataques israelíes.

Este viernes, un bombardeo del Ejército de Israel contra una tienda de campaña en Mawasi mató a dos niños de 10 y 6 años, confirmó a Efe el jefe de pediatría del Hospital Nasser (que recibió los cuerpos), Ahmed Al Farra.

Palestinos desplazados hacia el sur de Gaza. Reuters

"Estas zonas carecen por completo de los artículos de primera necesidad. No hay hospitales, infraestructura ni servicios esenciales como agua, alimentos, refugio, electricidad ni educación, lo que hace casi imposible vivir allí", recoge el comunicado.

Muchos gazatíes denunciaron que no podían encontrar sitio para plantar sus tiendas de campaña en este lugar, por lo que Israel designó también la costa de Deir al Balah como una "zona segura" (pero no humanitaria) a la que la población podía desplazarse.

En junio, la ONU estimaba que en Mawasi había más de 425.000 palestinos desplazados. La zona mide unos 14 kilómetros de largo y uno de ancho. Según la institución, entonces la densidad de población allí era de unas 47.700 personas por kilómetro cuadrado.

"Antes de la guerra, Gaza ya era una de las áreas más densamente pobladas del mundo con unas 5.500 personas por kilómetro cuadrado", recoge un informe de Naciones Unidas publicado el 30 de junio.

Ahora, el Ejército israelí bombardea intensamente la ciudad de Gaza y expande una operación terrestre con la que pretende desplazar a su población hacia el sur.

La masacre continúa

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza registró un total de 34 muertos a lo largo del enclave palestino por la ofensiva israelí el viernes, 31 fallecidos ese mismo día y tres cadáveres rescatados entre los escombros.

Además, otras 200 personas heridas acudieron a los hospitales del enclave a lo largo de la jornada.



"El número de muertos por la agresión israelí ha ascendido a 65.208 mártires y 166.271 heridos desde el 7 de octubre de 2023", alertó Sanidad, dependiente de Hamás.

