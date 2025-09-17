Israel aísla aún más a Gaza: destruye las líneas de internet y telefonía que funcionaban e incomunica a miles de gazatíes

A la hambruna y el asedio por aire y tierra en la ciudad de Gaza, que Israel quiere convertir en "cenizas", se suma la incomunicación total de cientos de miles de gazatíes, que no tienen acceso ni a internet ni a llamadas por los bombardeos deliberados del Ejército hebreo.

La ciudad de Gaza ha perdido la conexión tanto a internet como telefónica este miércoles tras verse afectada la red por los ataques de Israel.



La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones gazatí ha confirmado el fallo de la conexión, según la agencia Wafa, el cual afecta también a toda la región norte de la Franja, bajo control del Ejército israelí.

Efe ha intentado contactar a lo largo de la mañana con distintos residentes en la capital gazatí a través tanto de llamadas como de mensajes de texto sin que ninguno fuera recibido.



A lo largo de los últimos dos años, los habituales bombardeos del Ejército israelí han paralizado en numerosas ocasiones las comunicaciones en Gaza al afectar a las infraestructuras de la ruta de red.



El corte este miércoles se produjo después de que Israel intensificara aún más sus bombardeos contra la capital y anunciara el inicio de su operación terrestre contra ella, con el avance progresivo de los tanques desde la periferia para afianzar posiciones y forzar el desplazamiento de la población hacia el sur.



En la ciudad de Gaza se refugiaban a mediados de agosto, cuando el Ejército escaló la frecuencia y potencia de sus bombardeos contra la capital, en torno a un millón de personas.

Las fuerzas armadas aseguran que unas 350.000 han huido de la capital, si bien cifras de la ONU limitan los desplazados a unos 190.000.



Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican como un genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en la que han muerto cerca de 65.000 personas.