La Comisión de Investigación de la ONU concluye que Israel comete genocidio en Gaza

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha concluido que Israel está perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, donde han sido asesinadas ya más de 64.000 personas. Así se recoge en un documento publicado este martes, en el que se acusa al Gobierno de Benjamin Netanyahu de cumplir cuatro de los cinco actos recogidos en la legislación internacional desde la invasión del enclave.

En concreto, los expertos, dirigidos por una de las personalidades más respetadas en este ámbito, la expresidenta del Tribunal Penal Internacional Navi Pillay, señalan que, desde el inicio de la guerra tras los ataques de Hamás en octubre de 2023, Israel ha matado a miembros del pueblo palestino, les ha causado graves daños físicos y mentales, ha incurrido en acciones "deliberadas" para "destruirlos" y ha impedido nuevos nacimientos.

El informe cita declaraciones de líderes israelíes como Netanyahu, el presidente Isaac Herzog o el exministro de Defensa Yoav Gallant y el patrón de conducta de su Ejército para respaldar las conclusiones. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha rechazado las conclusiones del informe, calificándolo de "distorsionado y falso".

"La Comisión concluye que el patrón de conducta es una prueba indirecta de la intención genocida y que la intención genocida es la única conclusión razonable que ha podido ser extraída del conjunto de evidencias. Por lo tanto, la Comisión concluye que las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad de Israel han tenido y siguen teniendo la intención genocida de destruir, total o parcialmente, a los palestinos en la Franja de Gaza", reza el texto.

"La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando surgen signos y pruebas claras de genocidio, la ausencia de acción para detenerlo equivale a complicidad", según la Comisión, que investiga los crímenes en los territorios palestinos ocupados.

El comité de la ONU reclama además la necesidad de una condena mundial a los crímenes israelíes: "La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando surgen signos y pruebas claras de genocidio, la ausencia de acción para detenerlo equivale a complicidad".

El término genocidio fue acuñado por Naciones Unidas en 1948 e inspirado por las políticas de exterminio nazis del pueblo judío, que durante el Holocausto asesinaron a unos seis millones de personas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.