Israel ataca la delegación de Hamás en la capital de Catar, mediador para la paz en Gaza

El Ejército israelí ha confirmado este martes que ha lanzado un "ataque preciso contra la cúpula" de Hamás. Eso sí: no ha ofrecido detalles sobre la localización ni sobre el resultado de la operación. Poco antes del anuncio oficial, la cadena catarí Al Jazeera había informado de explosiones en Doha, donde residen varios dirigentes de alto nivel del movimiento islamista palestino.

Medios israelíes, citando a altos cargos, aseguran que entre los objetivos figuraban Khalil al-Hayya y Jabarin. Fuentes militares definen la acción como una operación de asesinato selectivo contra responsables de primer nivel. Según Al Jazeera, la delegación de Hamás fue atacada durante una reunión en la capital catarí.

Una fuente israelí confirma a la agencia Reuters que la acción se dirigió contra responsables islamistas en Catar.

La ofensiva se produce en un momento crítico. Catar es un mediador clave para el alto el fuego en la Gaza. Varios analistas señalan que la acción puede dinamitar los esfuerzos diplomáticos. El corresponsal de The Economist en la región, Gregg Carlstrom, da por hecho que la consecuencia inmediata será el colapso de las conversaciones de tregua.

A su juicio, el bombardeo cruza una “línea roja enorme” y dispara la inquietud entre el resto de miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, ya tensos tras la guerra con Irán.

El analista Gregory Brew sostiene que, si es cierto que Washington estaba al tanto, significa que la relación bilateral es incondicional. El exministro portugués Bruno Maçães apunta, por su parte, que el episodio refleja que la política exterior estadounidense ha pasado a implicar el uso de armas de fabricación norteamericana contra sus propios aliados.

La operación se ha producido un día después del atentado en Jerusalén, que dejó seis muertos reivindicados por Hamás.

Doha, que ha condenado el ataque como un “acto de cobardía” y una “violación flagrante del derecho internacional”, ha anunciado una investigación al más alto nivel.

