Un español entre los muertos en el atentado de Jerusalén: un joven de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel

Uno de los seis muertos en el ataque a tiros de este lunes en una parada de autobús en Jerusalén es Yaakov Pinto, un joven español de 25 años natural de Melilla que vivía en Israel, según han confirmado fuentes consulares y familiares a la agencia Efe.



Por el momento se conoce que Pinto, que se acababa de casar, ha fallecido en el lugar del ataque junto con otros dos jóvenes de unos 30 años. La prensa israelí los ha identificado como el rabino Levi Yitzhak Pash e Israel Mentzer, de 28 años.



Según ha informado el servicio de emergencias israelí MDA, otro de los fallecidos era un hombre de unos 43 años, Yosef David.

A ellos hay que sumarle una mujer de unos 50 años que ha sido trasladada en estado crítico al hospital y otro fallecido en el centro hospitalario, recoge Efe.

Según el MDA, 12 personas más han sido trasladadas a hospitales. De ellas, siete se encuentran en estado grave por heridas de bala, tres leves por fragmentos de vidrio y dos más en estado moderado.

At least 15 people were injured in a shooting in the Ramot area of Jerusalem. 2 terrorists were neutralized. pic.twitter.com/1u0vmWt132 — Amit Segal (@AmitSegal) September 8, 2025

El atentado



El suceso ha ocurrido unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes han abierto fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.



Los dos atacantes son dos ciudadanos palestinos, según ha informado el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.



El Ejército israelí ha anunciado el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital de Cisjordania, Ramala, "para combatir el terrorismo".