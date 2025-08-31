El Ejército de Israel mata a más de 100 palestinos desde el sábado mientras continúa destruyendo la ciudad de Gaza

Un vehículo blindado de transporte israelí en el lado israelí de la frontera con Gaza. Reuters

El Ejército israelí ha matado al menos a 105 palestinos en Gaza desde el sábado, según el recuento de la mañana de este domingo de las fuentes médicas locales.

Este centenar de muertos continúa engrosando la cifra de los más de 63.000 gazatíes que han muerto desde que comenzó la ofensiva israelí tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, según la misma fuente.

El sábado, al menos 85 personas fueron asesinadas, entre ellas 43 en la ciudad de Gaza, según datos de los hospitales. Sus muertes se suman a una veintena de fallecidos esta madrugada, entre ellos gazatíes que fueron abatidos cuando se desplazaban en busca de comida.

Muchos de los fallecidos llegaron a los hospitales Al Shifa, Sheikh Radwan, Al Mamadani y Al Awda, en la capital gazatí, zonas que en los últimos días están siendo atacadas intensamente por Israel por el sur, el este y el norte como parte del plan de invasión de la ciudad aprobado por el Gobierno

Este plan conllevaría el desplazamiento de su millón de habitantes. En total, más de dos millones de personas se han tenido que desplazar durante esta incursión y, actualmente, el 86% de la Franja está bajo control israelí.



Durante este fin de semana, las tropas del Estado judío han continuado su incursión en el barrio de Zeitún -en la capital del enclave- en una intensificación de su ofensiva contra la Franja. Durante la noche, los bombardeos a viviendas y otros edificios han sido constantes, informa la agencia EFE.

La guerra del hambre

Al menos 322 gazatíes, incluidos 121 niños, han muerto por causas relacionadas con el hambre y la desnutrición desde el comienzo de la guerra, según los registros de la Sanidad gazatí.

La mayoría falleció este verano, cuando la escasez de comida se ha agudizado por el bloqueo casi total a la entrada de alimentos y medicinas por parte de Israel, que controla todos los accesos.

Según fuentes médicas locales, 13 gazatíes han fallecido en las últimas horas cerca de varios puntos de distribución de ayuda -9 en Wadi Gaza, en el centro del territorio, y 4 en dos puntos cerca de la ciudad sureña de Rafah- cuando trataban de acceder a comida.

Esta distribución de ayuda está siendo gestionada por la Fundación Humanitaria para Gaza (FHG), organismo respaldado por Israel y Estados Unidos y cuyos mecanismos de trabajo ha generado polémica.

El sábado, el Ejército israelí mató a 12 palestinos -cinco de ellos menores- en un bombardeo contra un horno comunitario en la ciudad de Gaza, según afirmó el portavoz de la Defensa Civil gazatí, Mahmud Basal, en un mensaje a la prensa.



En imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver varios cuerpos tirados por el suelo junto a trozos de pan.