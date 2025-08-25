Un ataque israelí contra un hospital en Gaza mata a 15 personas, incluidos periodistas de Reuters y Al Jazzera

Al menos quince personas han muerto en un ataque israelí registrado este lunes contra el hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. Según las autoridades palestinas, entre las víctimas se encuentra tres reporteros: el fotoperiodista Hossan Al-Masri de la agencia Reuters, Mohamed Salama, de Al Jazeera, y Mariam Abu Daqqa.

"El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", ha detallado el Ministerio de Sanidad gazatí, añadiendo que se han contabilizado "numerosos heridos".

La cadena Al-Ghad estaba retransmitiendo en directo los trabajos de los servicios de emergencia cuando un nuevo proyectil israelí impactó contra el edificio, justo en una zona donde se congregaba una decena de personas, como se aprecia en los vídeos compartidos en las redes sociales.

The moment at Nasser Hospital where ambulance crews and civil defense personnel were bombed moments ago while rescuing bodies from the first strike on the hospital. pic.twitter.com/DQNzz6IFns — Abubaker Abed (@AbubakerAbedW) August 25, 2025

