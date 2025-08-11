Netanyahu desoye las críticas europeas e insiste en su ofensiva sobre Gaza: "Es la forma de terminar la guerra"

El tablero político internacional está más agitado que nunca. El anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de su encuentro bilateral con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska para resolver el conflicto ruso-ucraniano; y las palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en referencia a ocupar la ciudad de Gaza en el polvorín de Oriente Próximo, han causado estragos a nivel mundial.

Desde su oficina de Jerusalén, el líder de Tel Aviv defendió su plan estratégico para tomar Gaza: "No hay más opción que completar el trabajo y derrotar a Hamás. Es la ruta más rápida para terminar con la guerra". E insistió en que los medios de comunicación tejen una campaña para desprestigiar su mandato, dado que "distorsionan la realidad y se basan en las estadísticas publicadas por Hamás".

Pero los actores internacionales se han levantado contra el jefe del Ejecutivo israelí. Los cinco países europeos que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU (Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia) urgieron este domingo a Israel "revertir" su plan de ocupar Gaza, al denunciar que podría "violar el derecho internacional". El quinteto reitera que "cualquier intento de anexión o expansión de la ocupación" socavaría la ley europea.

Los países europeos alertaron de riesgos para "las vidas de los civiles en Gaza", además de los rehenes, tras difundirse el viernes que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel avaló un plan militar del primer ministro, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Consideraron que la "decisión del Gobierno de Israel no hará nada para garantizar el regreso de los rehenes y podría arriesgar aún más sus vidas".También indicaron que "empeorará la ya catastrófica situación humanitaria en Gaza, y amenaza con más muertes y desplazamiento masivo de los civiles palestinos".

En medio de esta tormenta política internacional, el subrepresentante permanente israelí ante la ONU, Jonathan Miller, afirmó este domingo que el Ejecutivo israelí "no tiene planes o el deseo permanente de ocupar Gaza". Miller recibió el respaldo de Estados Unidos, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

Miller reiteró que los nuevos "cinco principios" de este plan para concluir la ofensiva en Gaza son el desarme de Hamás, la liberación de todos los rehenes, la desmilitarización de la ciudad, que Israel tenga control de seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica "no israelí" para la Franja.

Trump, solo

Netanyahu habló este domingo por primera vez con el líder de la Casa Blanca, Donald Trump, desde que anunció su plan de ocupación de Gaza. Durante la conversación, el mandatario israelí le agradeció su "firme apoyo a Israel" desde el comienzo de la ofensiva en la Franja palestina.

En un comunicado, indica que los dos mandatarios "abordaron los planes de Israel de tomar el control de los bastiones restantes de Hamás en Gaza", en referencia a la ciudad de Gaza y a la zona costera de Al Mawasi, donde se refugian cientos de miles de gazatíes y que llegó a estar considerada por Israel como zona segura a pesar de seguir luego atacándola. "Agradezco enormemente el apoyo del presidente Trump", agregó Netanyahu.

"Es un engaño"

Hamás respondió a las declaraciones este domingo del primer ministro de Israel, según las cuales no pretende ocupar Gaza, sino "liberarla" de este grupo islamista, asegurando que trata con ellas de ocultar sus planes de desplazamiento en la Franja.

"Su discurso de no querer ocupar Gaza es simplemente un engaño para ocultar sus planes de desplazamiento forzado, la destrucción de los bienes básicos y la instauración de una autoridad subordinada a él", afirmó la organización islamista en un comunicado en su canal de Telegram.

Hamás tildó además las declaraciones de Netanyahu durante la rueda de prensa que celebró en su oficina en Jerusalén ante medios internacionales, como "un intento desesperado de absolver a la entidad sionista (Israel) y a su ejército criminal de los crímenes de genocidio y hambruna" en la Franja.

Condena europea

España, junto con siete países europeos, expresó este sábado su condena al plan de Netanyahu. Los Estados consideraron que si el líder israelí continúa con su ofensiva agravará la crisis humanitaria y comprometerá aún más la vida de los rehenes.

España, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Noruega, Portugal y Eslovenia rechazan terminantemente "cualquier cambio demográfico o territorial en el Territorio Palestino Ocupado" y advierten de que las acciones en ese sentido "constituyen una violación flagrante del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

E insisten en que la franja de Gaza debe ser parte integrante del Estado de Palestina, junto con Cisjordania, incluido Jerusalén Este, subrayan en el comunicado que firman los ministros de Asuntos Exteriores de estos ocho países.

Cinco meses de plan

El mandatario israelí, según varios medios de comunicación del país, publicaron que el plan de ocupación total de la Franja se prolongaría durante cinco meses y estaría dividido en tres fases.

La estrategia arrancaría con el desalojo a la fuerza de la mitad de la población gazatí y no tendría en cuenta las advertencias de los mandos militares sobre el peligro que entraña para los 50 rehenes. Al menos una treintena de ellos, estiman, siguen con vida.

La estrategia militar trataría de cercar y ocupar zonas del norte y centro de la Franja, especialmente Ciudad de Gaza y los campos de refugiados próximos, donde el Ejército apenas ha operado hasta ahora. Los israelíes expulsarían a un millón de palestinos.

Y las concentraciones que envuelven al conflicto no han cesado. Miles de manifestantes se lanzaron durante la noche del pasado jueves a las calles de Jerusalén y Tel Aviv, entre otras ciudades, para protestar contra el plan de Israel de profundizar la ofensiva en Gaza.

Incluso, entre los manifestantes se hallaban tres exrehenes que habían sido liberados en acuerdos anteriores, Ilana Gritzewsky, Arbel Yehoud y Sharon Cuno Alony. Sin embargo, sus parejas continúan retenidas en manos de Hamás.