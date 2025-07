Israel ordena evacuar Deir al Balah, importante ciudad de Gaza: entrará por primera vez desde el inicio de la ofensiva

El Ejército israelí ha ordenado este domingo la evacuación del suroeste de Deir al Balah, una importante ciudad en el centro de Gaza en la que no ha mantenido ninguna operación terrestre desde el inicio de la ofensiva en la Franja, ante la inminente expansión de sus tropas en el área.

El avance de las tropas israelíes dejaba hasta ahora una franja continua a lo largo de la costa gazatí libre de órdenes de evacuación y control militar. Deir al Balah es una de las zonas en las que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planeó hacinar a dos millones de personas junto a otras zonas habilitadas para la población civil, como el área de Al Mawasi o la Ciudad de Gaza, que representan el 25% de la Franja.

Este pasado mayo el mandatario hebreo aseguró que pretendía respetar la ciudad: sus tropas no ocuparían este núcleo en el que viven unos 350.000 palestinos, según una estimación de The Times of Israel previa a otras órdenes de desplazamiento.

También es un centro de operaciones para muchas organizaciones internacionales, por lo que la urbe permaneció ajena durante más de año y medio de ofensiva israelí a las operaciones terrestres de las tropas.

Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Israel han aumentado ese porcentaje de territorio a ocupar y ahora fuerzan a la población gazatí de esta zona a realizar un nuevo desplazamiento hacia Al Mawasi, al igual que hicieron durante meses durante la operación que se centró en el sur del enclave.

"El Ejército sigue actuando con fuerza para destruir las capacidades del enemigo y la infraestructura terrorista en la zona mientras expande sus actividades aquí, para operar en una zona donde no ha operado antes", anunció en un comunicado en la red social X el portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee, que adjunta un mapa de la zona.

#عاجل ‼️ إلى جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك المتواجدين داخل الخيام الموجودة في المنطقة



⭕️يواصل جيش الدفاع العمل بقوة كبيرة لتدمير قدرات العدو والبنى التحتية الإرهابية في المنطقة حيث يوسّع أنشطته في… pic.twitter.com/dcDvPcJLC1 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 20, 2025

"A todos los presentes en la zona suroeste de Deir al Balah (...) incluidos los presentes en las tiendas de campaña", apeló el Ejército, "por su seguridad, evacuen inmediatamente y diríjanse a la zona de Mawasi".

Actualmente, el 86,3% de la Franja de Gaza está bajo control israelí, ya sea por estar sometida a órdenes de evacuación forzosas del Ejército o porque éste ha expandido el área militarizada que ocupa en el enclave, según el cálculo de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Este nuevo llamamiento a un desplazamiento forzoso afecta a la franja que estaba, hasta ahora, libre de tropas, de manera que queda dividida en dos sectores al sur y norte de Deir al Balah. Al sur se extiende Mawasi, zona costera en la que el Ejército ordena a la población evacuar pero somete a bombardeos diarios.

El sábado, tres personas murieron (dos bebés de un año y un anciano de unos 70) por el ataque de un dron israelí contra una tienda de campaña en este improvisado campo de refugiados.

Más de 425.000 personas, según Naciones Unidas, se hacinan en esa zona en busca de refugio. Además, el área costera de Deir al Balah llamada a evacuar formaba parte de lo que muchos gazatíes consideran también una extensión de Mawasi.

"Mientras la gente del área de Mawasi en Jan Yunis se había movido hacia Deir al Balah, ahora ambos grupos (tanto quienes fueron a las playas de esta ciudad desde el sur como quienes ya se encontraban allí) tienen que encontrar refugio en el Mawasi de Jan Yunis, que Israel bombardea diariamente", dijo a EFE un periodista gazatí.