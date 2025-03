Israel libera al director palestino del documental que ganó un Oscar tras una noche detenido: apaleado por colonos

Hamdan Ballal (i) y Rachel Szor (d) dos de los codirectores del documental ganador del Oscar 'No other land'. Reuters

Las autoridades israelíes liberaron este martes a primera hora de la tarde a Hamdam Ballal, uno de los directores palestinos del oscarizado documental No Other Land, que pasó la noche detenido tras sufrir una paliza de manos de colonos de Israel en Susiya, la localidad al sur de Cisjordania en la que reside, según informa Efe.

"Después de estar esposado toda la noche y haber sido golpeado en una base militar, Hamdam Ballal es libre y está a punto de volver a su casa con su familia", anunció en la red social X el codirector israelí de la cinta Yuval Abraham.

Las fuerzas israelíes arrestaron este lunes a Hamdan Ballal, uno de los codirectores del oscarizado documental No other land, mientras estaba siendo tratado en una ambulancia en Massafer Yatta (Cisjordania ocupada), después de que un grupo de colonos le propinaran una paliza, informó la productora del filme.

"Un grupo de colonos acaba de linchar a Hamdan Ballal, codirector de nuestra película No other land. Lo golpearon y presenta heridas en la cabeza y el estómago. Los soldados irrumpieron en la ambulancia que había llamado y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces", denunció en su cuenta de X, Yuval Abraham, el codirector israelí de la película.

El grupo de asaltantes llegó con porras, cuchillos y al menos un rifle de asalto; muchos también iban enmascarados. Cinco activistas judíos estadounidenses acudieron al lugar para documentar el ataque y fueron violentamente agredidos por los colonos, quienes también utilizaron piedras para destrozar su vehículo con los activistas dentro", recoge la nota a la que ha tenido acceso Efe.