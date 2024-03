Blinken llega a Egipto para 'salvar' el alto el fuego un día después de que Israel dijera "no" al último plan

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llega este jueves a Egipto para mediar con varios ministros de Exteriores árabes un posible alto el fuego de Israel en Gaza. Aterrizará en El Cairo desde Arabia Saudí, donde mantuvo un encuentro con el príncipe Faisal bin Farhan, ministro saudí de Asuntos Exteriores, y se esperaba que mantuviera conversaciones con el príncipe heredero Mohammed bin Salmán.

Blinken llega a Egipto con el "no" de Israel al último plan de paz de Qatar bajo el brazo. Osama Hamdan, alto cargo de Hamás, afirmó el miércoles que la respuesta de Israel a su última propuesta de paz ha sido negativa: "Es una respuesta negativa en general y no responde a las demandas... De hecho, se retracta de las aprobaciones que había dado previamente a los mediadores", declaró. La oferta de Hamás incluía liberar a los rehenes como parte de un acuerdo que pusiera fin a la guerra, pero Israel solo aceptará una pausa temporal.

Esto pone a EEUU en una posición incómoda. La negociación de un cese el fuego en nombre del Gobierno de Benjamín Netanyahu se hace cada vez más difícil, y las relaciones entre Washington y Jerusalén Oeste se deterioran con cada día de guerra. La semana pasada, Chuck Schumer, líder del Partido Demócrata de Biden en el Senado y el cargo electo judío de mayor rango en Estados Unidos, pidió a los votantes israelíes que sustituyeran a Netanyahu. Biden lo calificó de "buen discurso", y Netanyahu de "inapropiado".

Antes de viajar a Egipto, el jefe de la diplomacia de Biden expresó este miércoles en la ciudad saudí de Yeda el compromiso de EEUU para alcanzar una paz duradera en Oriente Medio a través del establecimiento de un Estado palestino independiente "con garantías de seguridad para Israel".

Hoy, Blinken se reunirá con un alto funcionario de la OLP palestina y con sus homólogos egipcio, qatarí, saudí, jordano y emiratí. Fuentes de seguridad egipcias dijeron a Reuters que los representantes árabes —todos ellos decepcionados por una nueva deserción de la delegación israelí de las conversaciones— presentarán un plan para una solución política.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha declarado que uno de los objetivos de Blinken era discutir con los dirigentes israelíes cómo derrotar a Hamás "incluso en Rafah, de forma que se proteja a la población civil, no se obstaculice la entrega de ayuda humanitaria y se avance en la seguridad general de Israel". Washington afirma que un asalto terrestre sería un "error" y causaría demasiados daños a la población civil.

Pero, mientras la entrega de ayuda sigue siendo escasa y el norte de la Franja sigue muriendo de hambre, Israel mantiene asediada y bajo ataque a la población de Gaza. El miércoles, el Ejército dijo haber matado a 90 "terroristas" en el hospital de Al-Shifa y a otras tres personas en un ataque a un coche en Yenín, una ciudad de Cisjordania.

El ataque de Al-Shifa es una muestra de que Netanyahu no tiene pensado doblegarse ante los avisos de Biden de no cruzar "líneas rojas". El martes, rechazó una petición de su homólogo estadounidense para que suspendiera los planes de asalto terrestre a Rafah, la ciudad situada en el extremo sur de Gaza que alberga a más de la mitad de los 2,3 millones de habitantes del enclave.

"Le he dejado sumamente claro que estamos decididos a completar la eliminación de estos batallones en Rafah, y no hay otra forma de hacerlo que no sea sobre el terreno", contó más tarde en la Knéset.

Las armas que, según el ejército israelí, se encontraron en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. Reuters

Los gazatíes, a quienes el avance de las fuerzas israelíes ordenó entrar en Rafah al comienzo de la invasión, ya no tienen adónde huir. Israel dice tener un plan para evacuarlos, consistente en 'islas humanitarias' adonde desplazar a los que ahora persisten hacinados en la ciudad del sur. Pero este plan ni ha sido consensuado por la comunidad internacional ni deja claro dónde se ubicarían unas 'islas' capaces de albergar a un millón y medio de personas.

El miércoles, Netanyahu dijo que "pasará algún tiempo" hasta que las Fuerzas de Defensa Israelíes lancen una ofensiva en Rafah. "Mientras nos preparamos para entrar en Rafah, lo que tomará algo de tiempo, seguimos operando con todas nuestras fuerza en Jan Yunis y en los campos de refugiados del centro, además de en la eliminación y captura de altos funcionarios de Hamás como lo hicimos ahora en el hospital Shifa, donde eliminamos a cientos de terroristas", matizó.

En el transcurso, la administración que controla Gaza ha confirmado la muerte de casi 32.000 personas en la Franja a manos de Israel desde el 7 de octubre, y se teme que haya miles de muertos más perdidos bajo los escombros. A medida que aumentaba el número de muertos esta semana, el observatorio internacional del hambre advirtió de una muerte masiva por hambruna en Gaza si no se producía un alto el fuego inmediato. "El asedio, el hambre y las enfermedades pronto se convertirán en la principal causa de muerte en #Gaza", escribió el miércoles en X Philippe Lazzarini, director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos UNRWA.