"Destruiremos al régimen sionista": Irán pone en su punto de mira a Israel tras el asesinato de Mousavi

La tensión entre Israel e Irán alcanza el máximo nivel. Tras la muerte de Seyyed Razi Mousavi, oficial de la Guardia Revolucionaria iraní en un bombardeo israelí en Damasco (Siria) el 25 de diciembre, la República Islámica y sus grupos aliados (entre ellos Hezbolá, Hamás y los hutíes en Yemen) prometen "erradicar el régimen sionista".

Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI) advirtió durante el funeral de Seyyed que "nuestra venganza por el martirio de Sayyed Razi será nada menos que la destitución del régimen sionista". Mientras los asistentes coreaban "Muerte a Estados Unidos, Muerte a Israel".

Benny Gantz, líder de la oposición de Israel, advirtió a Hezbollá de que el ejército israelí no dudará en actuar si la situación en la frontera norte empeora. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, resaltó que las tropas están "en un nivel muy alto de preparación" en el norte y que están "preparados para una ofensiva si es necesario".

"La diplomacia se está agotando", aseguró Gantz en cuanto a las negociaciones con Hezbolá, "la situación en la frontera norte del país exige un cambio".

El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallá, asegura que el alcance de la confrontación con Israel dependerá del daño que éste cause sobre la población libanesa, independientemente de lo que se desarrolle en Gaza. Es decir, el grupo chií amenaza con atacar israelíes en caso de producirse ataques contra libaneses. Nasrallá ha reiterado su mensaje, "es un conflicto libanés-israelí".

Tal y como informó Reuters, a principios de noviembre se produjo una reunión en Teherán entre el líder supremo de Hamás, Ismail Haniyeh, y el de Irán, Ali Jamenei, para discutir la cooperación del país islamista en la guerra de Gaza.

En el encuentro se dejó claro que Hamás no avisó a Irán de su ataque del 7 de octubre contra Israel y que Irán no entraría en la guerra en nombre de Hamás. No obstante, el líder supremo iraní apuntó que su país continuaría apoyando política y moralmente al grupo.

A pesar del aparente apoyo mútuo, las discrepancias en cuanto a las 'versiones oficiales' de ambas entidades son un contínuo. Irán no negó el informe y Hamás tardó unos 10 días en desmentir lo que se había dicho en la reunión.

A pesar del distanciamiento bélico que ha mostrado Irán, el comportamiento 'independiente' de sus aliados hace cada vez más difícil mantener la paz entre éste, Israel y EEUU.

A la tensión que se vive en la zona se suma el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el aumento de la producción de uranio altamente enriquecido por parte de Irán. Estados Unidos reacció afirmando que "la escalada nuclear de Irán es aún más preocupante en un momento en que los representantes respaldados por Irán continúan con sus actividades peligrosas y desestabilizadoras en la región".

Irán "mira pero no toca"

Desde el inicio de la guerra, Irán ha mantenido su postura de no involucrarse directamente en los combates, adoptando una postura de mero observador. Una política de alineamiento con el resto de países árabes, instando al alto al fuego inmediato, emitiendo ayudas a los ciudadanos de Gaza y promoviendo la vía diplomática.

Fruto de su postura como observador, Teherán ha querido dejar claro que "las fuerzas de resistencia toman decisiones de forma independiente", desvinculándose así de cualquier posible acusación por parte de Israel o Estados Unidos.

El punto de inflexión es la muerte de Seyyed Razi Mousavi el pasado 25 de diciembre. Irán respondió asegurando que "la entidad sionista pagará el precio de asesinar a uno de nuestros antiguos asesores militares en Siria".

Otra materia que vincula a Irán en el conflicto diplomático internacional, es su financiación a los hutíes en Yemen. El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones contra un individuo y tres entidades de Yemen y Turquía por formar parte -supuestamente- de una red internacional con la que Irán financia a los rebeldes hutíes.

Según Estados Unidos, han intermediado para transferir "millones de dólares" provenientes de la Guardia Revolucionaria Iraní a cuentas corrientes controladas por los hutíes.

"La acción de hoy subraya nuestra determinación de restringir el flujo ilícito de fondos hacia los hutíes, que continúan llevando a cabo ataques peligrosos contra el transporte marítimo internacional y amenazan con desestabilizar aún más la región", dijo en el comunicado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.

