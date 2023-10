Irán planificó en Beirut con Hamás y Hezbolá los mortíferos ataques coordinados contra Israel

Irán intervino en la organización del ataque sorpresa del sábado de Hamás contra Israel. El lunes 2 de octubre, varios funcionarios de seguridad del Estado persa se reunieron en Beirut con altos cargos de Hamás y Hezbolá, otra organización respaldada por Teherán y basada en el Líbano. En la capital libanesa, los iraníes dieron luz verde a la operación.

Según una exclusiva del Wall Street Journal, la Guardia Revolucionaria Islámica iraní llevaba desde agosto tramando la estrategia con la que Hamás atacó el sábado a la población israelí por vía aérea, terrestre y marítima. Además de Hamás y Hezbolá, otras dos organizaciones armadas asistieron a las reuniones de Beirut.

Estados Unidos aún no ha podido confirmar ninguna prueba de la implicación iraní en los ataques de este fin de semana. Este domingo, el secretario de Estado Antony Blinken dijo en una entrevista con la CNN: "Todavía no hemos visto pruebas de que Irán dirigiera o estuviera detrás de este ataque en particular, pero ciertamente tienen una larga relación".

[Irán apoya el ataque de Hamás: "Israel es un tumor que será extirpado por los palestinos"]

Otro funcionario del Pentágono añadió: "No tenemos ninguna información en este momento que corrobore esta versión". Un funcionario europeo y un asesor del gobierno sirio han dado declaraciones similares al periódico neoyorquino.

Irán celebró la operación del sábado con felicitaciones a Hamás y fuegos artificiales en Teherán. "Adelante, en el nombre de dios", afirmó en árabe el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, en un vídeo publicado en su página web a propósito del inesperado y ambicioso ataque palestino. En persa, añadió: "La decadencia del régimen sionista ha comenzado y no se detendrá".

Varios iraníes celebran el ataque de Hamás con un cartel que reza: "Borremos a Israel del mapa". Efe

Los lazos entre Teherán y Hamás se remontan a la década de 1980, y pese a algunos desacuerdos en torno a Siria en los últimos años se mantienen hasta hoy, con apoyo económico, pero también militar y tecnológico, escribe Jaime León para Efe. De hecho, un portavoz de Hamás dijo a la BBC que el grupo "ha tenido el apoyo de su aliado, Irán" para el ataque sorpresa, que está provocando cientos de muertos y heridos.

Desde Teherán no han confirmado ni desmentido ese supuesto apoyo, aunque para el Gobierno israelí no hay duda de ello. "Apoyado y dirigido por sus comandantes en Irán, ellos (Hamás) han llevado a cabo un ataque no provocado y cruel contra el Estado judío en una fiesta judía", dijo el presidente israelí, Isaac Herzog, en reacción a los acontecimientos del sábado.

Sigue los temas que te interesan