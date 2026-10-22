Vinted frena el "sospechoso" alud de productos de Vuitton y Dior puestos a la venta tras los disturbios en Francia

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LO ESENCIAL Las claves Vinted, Amazon y eBay refuerzan los controles para retirar anuncios sospechosos de vender productos de lujo robados tras los recientes disturbios en Francia. Las autoridades calculan que unas 3.000 tiendas sufrieron saqueos, incluyendo firmas de alta gama como Dior, Louis Vuitton, Gucci y Rolex en París. Las plataformas colaboran con el Gobierno francés vigilando lotes nuevos, precios anormalmente bajos y advirtiendo de sanciones por el delito de receptación. El Gobierno francés ha impuesto toques de queda y prohibiciones de concentración para evitar nuevos desórdenes que ya dejan daños por cientos de millones.

La aplicación para la compra y venta de ropa de segunda mano Vinted ha anunciado que ha incrementado los controles sobre los anuncios sospechosos y retirado publicaciones vinculadas a productos saqueados tras los disturbios en Francia.

Las manifestaciones celebradas en toda Francia para protestar por el coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos derivaron el pasado sábado en disturbios, con tiendas saqueadas en todo el país mientras grupos violentos se enfrentaban a la policía en una de las peores jornadas de violencia en años.

En la Plaza Vendôme de París, las tiendas de Dior, Rolex, Louis Vuitton, Ralph Lauren y Gucci fueron dañadas y saqueadas. Esto se ha relacionado con un aumento de los artículos de lujo puestos a la venta en las aplicaciones de artículos usados.

Vinted afirmó que sus equipos habían tomado "medidas inmediatas" desde el fin de semana para identificar y eliminar los anuncios sospechosos de estar relacionados con los saqueos, y que habían aumentado la supervisión sobre las publicaciones.

Las cuentas que hayan infringido sus normas podrían enfrentarse a suspensiones permanentes, señaló. "La venta de objetos robados, o la solicitud de los mismos, está estrictamente prohibida en Vinted, y tenemos tolerancia cero al respecto", declara la empresa en un comunicado.

La empresa indicó que estaba colaborando con las fuerzas del orden y las autoridades francesas. Confirmó que continuaría adaptando sus procesos para identificar y hacer frente a los riesgos emergentes y a los comportamientos malintencionados.

Además de Vinted, el Gobierno francés ha conseguido el compromiso de grandes plataformas de venta en línea para particulares, incluyendo a Amazon e eBay, para que activen una serie de medidas que eviten la comercialización de los productos robados durante los saqueos del fin de semana pasado.



El primero de esos compromisos es reforzar su cooperación con las autoridades nacionales, y en particular con los investigadores, para identificar y señalar los contenidos potencialmente ilícitos e identificar quién ha podido ponerlas a la venta, explicó en un comunicado el Ministerio de Comercio.



También han pedido activar "una vigilancia reforzada" e intensificar la moderación para detectar anuncios de productos obtenidos con los pillajes de comercios. El Ejecutivo ha estimado que hubo unas 3.000 tiendas afectadas por todo el país.



Para eso, prestarán atención a elementos como precios anormalmente bajos o la salida a la venta de lotes de productos nuevos, pero también a las demandas de compra.



Las plataformas advierten ahora también a sus usuarios del riesgo de ser sancionados en caso de implicarse en la venta de objetos robados, una práctica que está regulada por el delito de 'receptación'.

Esos compromisos se acordaron en una reunión el lunes con el ministro de Comercio, Serge Papin, y la ministra delegada de la Inteligencia Artificial y la Economía Digital, Anne Le Hénanff, en la que participaron las plataformas Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok.



La Federación del Comercio y de la Distribución (FCD) había estimado desde el domingo que los daños por los saqueos de tiendas se cifrarán en "cientos de millones de euros".



Para evitar que los pillajes y los desórdenes se reproduzcan, el Gobierno ha activado desde la noche del lunes una serie de toques de queda en algunas ciudades o sectores limitados de ciudades en las grandes urbes, así como prohibiciones de concentraciones.