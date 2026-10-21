Putin se reúne con Witkoff, enviado de Trump, para tratar la propuesta de paz sobre Ucrania y las relaciones EEUU-Rusia

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LO ESENCIAL Las claves Vladímir Putin se ha reunido en San Petersburgo con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, para abordar un posible alto el fuego en Ucrania y el restablecimiento de relaciones comerciales. Witkoff ha entregado a Rusia propuestas para reanudar las negociaciones de paz tripartitas y se estudia una posible reunión entre Putin y Trump en China a mediados de noviembre. Rusia ha liberado de forma unilateral al profesor estadounidense Stephen Hubbard, encarcelado desde 2022 por combatir con las tropas ucranianas. Moscú enviará a EEUU un primer petrolero con 40.000 toneladas de diésel como parte del acuerdo acordado entre ambos países para estabilizar el mercado de combustibles.

El imperial y barroco Palacio de Constantino de San Petersburgo ha sido el escenario de una nueva intentona diplomática para poner fin a la guerra de Ucrania. Allí ha recibido el presidente ruso, Vladímir Putin, a Steve Witkoff, el emisario Donald Trump.

Ambos han abordado las posibilidades de un alto el fuego y el proceso de restablecimiento de las relaciones comerciales entre Moscú y Washington, según informan las agencias estatales Interfax y TASS.

Al inicio del encuentro, el noveno entre ambos, Putin ha transmitido al emisario de la Casa Blanca su agradecimiento por los "esfuerzos" de Trump para tratar de poner fin a un conflicto que dura ya cerca de cinco años. Y se registra un día después de que Witkoff se viese en Oslo con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski.

Путин заявил, что после решения по дизелю цены на мировых рынках упали на 5-6%: https://t.co/4ZdaRKI46y Видео: Раптли/ТАСС https://t.co/vB9IR7TKI0 — ТАСС (@tass_agency) October 21, 2026

El autócrata ruso se ha interesado precisamente por los resultados de las consultas mantenidas en la capital noruega, donde también estuvieron representantes de los aliados europeos de Kiev y de la OTAN. Asimismo se ha abierto a negociar los preparativos de una reunión con Trump en China, en el marco del próximo foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, entre el 18 y 19 de noviembre.

El jefe del Kremlin, además, ha anunciado la liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, de 74 años, un profesor jubilado de Michigan sobre el que pesaba una condena de siete años de cárcel por enrolarse como "mercenario" en las filas ucranianas. El Departamento de Estado había denunciado que se encontraba "encarcelado injustamente" desde 2022 y Trump había apelado directamente a su homólogo para liberarlo.

"Gracias a ti puede volver a casa con su familia", le ha dicho Witkoff a Putin, a quien ha definido como un líder "humanitario". Hubbard ha sido excarcelado de forma unilateral, sin formar parte de ningún intercambio de prisioneros, como suele ser habitual en estos casos, en un nuevo movimiento del autócrata ruso para congraciarse con el presidente republicano.

El emisario de Trump le ha ofrecido a Putin reanudar las negociaciones tripartitas de paz con Ucrania con la mediación de la Casa Blanca. "Podrían ser representantes de grupos técnicos, especialistas, que abordarían en detalle estas cuestiones", ha apuntado, añadiendo que en Oslo se crearon "las bases" para un cese definitivo de los combates.

Otra imagen del encuentro entre Vladímir Putin y Steve Witkoff en el Palacio de Constantino. Gavriil Grigorov Reuters / Sputnik

Witkoff ha entregado al Kremlin documentos en los que "se desglosan algunas posturas para lograr un arreglo pacífico al conflicto ruso-ucraniano". "Me gustaría pedirle, señor presidente, que mire y estudie estos documentos un poco más tarde", ha instado.

Las relaciones entre EEUU y Ucrania se han deteriorado notablemente desde que Trump anunció, a principios de este mes, un acuerdo de exportación de diésel con Rusia destinado a reducir los precios. El elevado costo del combustible —consecuencia de los ataques lanzados contra Irán— ha perjudicado a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Tras el acuerdo sobre el diésel, Ucrania denunció interrupciones en el intercambio de información de inteligencia y en el acceso al sistema de satélites militares Starshield, que el Ejército ruso ha aprovechado para intensificar sus bombardeos. No obstante, Zelenski afirmó que, durante la reunión celebrada el martes en Oslo, se alcanzó un acuerdo para resolver estas cuestiones.

Petrolero rumbo EEUU

Witkoff, por otro lado, ha agradecido a Putin, en nombre de Trump, la materialización del acuerdo de diésel. El primer petrolero ruso cargado con 40.000 toneladas de combustible partirá este jueves rumbo a Estados Unidos, según ha confirmado el viceprimer ministro, Alexandr Nóvak. "A esta seguirán otras partidas, sin lugar a dudas", ha añadido.

"Tal y como acordamos ambos países, cubriremos la demanda (de diésel) de Estados Unidos en la medida de nuestras posibilidades", ha señalado, reconociendo los problemas y el déficit de combustible que están generando los ataques ucranianos a las refinerías rusas.

"Alcanzaremos el nivel previsto solo para fines de año, y entonces otros países también recibirán los volúmenes que recibían antes", ha expresado Nóvak, que hace apenas un mes encargó al Gobierno elevar la producción y puntualizar los niveles de importación de combustible para estabilizar el mercado interno.

Entre las medidas adoptadas estaba la prohibición de exportación de gasolina y diésel, levantada parcialmente para cumplir con el acuerdo alcanzado entre Putin y Trump. Según lo pactado, Rusia exportará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas después.