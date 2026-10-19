Volodímir Zelenski y Donald Trump durante su último encuentro el pasado septiembre en la Asamblea de la ONU. Kylie Cooper Reuters

Zelenski se rebela contra Trump: le acusa de querer que Ucrania "capitule" y de frenar el envío de misiles antibalísticos

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LO ESENCIAL Las claves Volodímir Zelenski acusa a la Administración de Donald Trump de tomar medidas para forzar la capitulación de Ucrania frente a Rusia. El presidente ucraniano denuncia retrasos en la entrega de misiles antibalísticos Patriot ya pagados y la restricción temporal del acceso a inteligencia de EE. UU. y a la red Starlink. Zelenski vincula las presiones de Washington con la campaña para las elecciones legislativas de mitad de mandato en EE. UU., confiando en que la tensión disminuya tras los comicios. La crisis bilateral se intensifica tras el acuerdo entre Trump y Putin para reanudar las exportaciones de petróleo ruso y la suspensión temporal de sanciones estadounidenses a Moscú.

Volodímir Zelenski no se achanta ante el último acercamiento de Donald Trump a los intereses de Vladímir Putin. El presidente ucraniano ha acusado a Estados Unidos de estar tomando medidas para que Kiev "capitule" y ha denunciado retrasos en la autorización por parte de Washington del suministro de misiles antibalísticos ya pagados que el Ejército ucraniano necesita de forma urgente para hacer frente a los bombardeos rusos.

"Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule", ha expresado Zelenski desde Kiev en una entrevista con la agencia estadounidense Bloomberg. "No estoy diciendo que nuestros socios estadounidenses crean que la guerra [contra Rusia] pueda terminar más pronto a costa de Ucrania. Pero es lo que parece", ha agregado.

El líder ucraniano ha cargado contra la Casa Blanca por no haber autorizado el envío de algunos de los misiles antibalísticos para sistemas Patriot -los únicos capaces de responder con garantías a los misiles balísticos rusos- por los que sus socios europeos que sufragan la adquisición de armamento estadounidense para Ucrania ya han pagado.

"Una parte de los suministros ha sido autorizada", ha explicado, "mientras que el resto no". "Y no estamos ante un problema técnico", ha lamentado Zelenski. Además, ha revelado que Kiev recibe únicamente de EEUU 12 misiles antibalísticos al mes, al tiempo que Rusia utiliza de forma periódica en cada ataque decenas de misiles balísticos a los que el Ejército ucraniano es tremendamente vulnerable desde hace meses.

En otra entrevista en la cadena NBC, Zelenski se ha mostrado más conciliador con la Administración Trump por reanudar el flujo de información de inteligencia entre ambos países, clave también para poder derribar con éxito el mayor número de drones y proyectiles lanzados por Moscú.

Un edificio de Kiev alcanzado en un ataque ruso. Valentyn Ogirenko Reuters

No obstante, ha insistido en que Washington restringió de forma deliberada el acceso de sus soldados a los satélites de Starlink -lo que obligó a cancelar algunas operaciones militares en primera línea de frente- en lo que ha interpretado como un "mensaje" de Trump hacia su persona.

"Solo Estados Unidos posee este tipo de información de inteligencia, única en su clase, que nos permite saber cuándo Rusia utiliza misiles balísticos. Y durante tres días no recibimos esa información mientras se producían ataques con misiles balísticos", ha subrayado Zelenski.

Suspensión de sanciones

El presidente ucraniano ha confesado en la entrevista con Bloomberg que su última propuesta a Trump ante las exigencias de que Ucrania ponga fin de forma unilateral a los ataques a la energía rusa ofrecía dejar de bombardear instalaciones relacionadas con la producción y la exportación de diésel en Rusia a cambio de un mayor suministro de misiles antibalísticos para sistemas Patriot.

"Pero solo quieren que dejemos de atacar el diésel. Y si lo atacamos nos desconectan de algo", ha enfatizado, en relación a las conexiones fundamentales de Starlink.

El presidente ucraniano ha atribuido las medidas que denuncia de la Administración Trump a la campaña electoral del mandatario republicano para las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán el 3 de noviembre.

"La política es muy agresiva en tiempo de elecciones", ha reflexionado Zelenski, que pese a todo se ha mostrado esperanzado en que la relación con Washington mejore tras esos comicios: "Pienso que ahora hay agonía pero que después de las elecciones la vida seguirá y creo que todo estará más tranquilo".

La actual crisis entre Ucrania y EEUU comenzó hace diez días al cerrar Trump un acuerdo con el líder del Kremlin, Vladímir Putin, que permite a Rusia volver a exportar petróleo. El pasado viernes, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva que suspende temporalmente la entrada en vigor de un amplio paquete de sanciones contra Moscú que habían sido aprobadas por el Congreso.