La evacuación del soldado herido mediante un dron 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania

Ucrania anuncia que ha logrado evacuar por primera vez a un soldado herido en combate a bordo de un dron aéreo

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LO ESENCIAL Las claves El Ejército de Ucrania realiza la primera evacuación exitosa de un soldado herido en combate utilizando un dron aéreo. La operación fue calificada como un hito histórico tras no poder usar vehículos terrestres debido al minado del terreno y los drones enemigos. Se utilizó un hexacóptero de la empresa Gurzuf Defence, adaptado especialmente para soportar el peso del combatiente rescatado. El soldado evacuado pertenece a la 30ª Brigada Separada Mecanizada y se encuentra fuera de peligro tras el rescate.

La Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania y otras unidades del Ejército ucraniano han llevado a cabo la primera evacuación con un dron aéreo de un soldado que había caído herido en una zona de combate, según las redes sociales de la propia brigada, que ha calificado el hito de "histórico".



"Debido a la elevada actividad de drones enemigos y a que el lugar estaba minado, evacuarlo con los ya tradicionales vehículos no tripulados terrestres no era posible", explican los militares.

"Así que los especialistas de nuestra compañía asumieron la responsabilidad para hacer lo que no había hecho nadie: evacuar a un soldado con un dron aéreo", indica el comunicado.

Ukraine has carried out what it describes as the world’s first drone evacuation of a wounded soldier from the front line. The infantryman from the 30th Mechanized Brigade was wounded at his position. Intense russian drone activity and difficult terrain made a conventional evacuation impossible. So a drone carried him to safety. The operation brought together the 92nd Assault Brigade, the 30th and 14th Mechanized Brigades, the 10th Army Corps and drone manufacturer Gurzuf Defence. — Saint Javelin (@saintjavelin) October 19, 2026

El dron aéreo utilizado es un hexacóptero -un dron impulsado por seis motores y seis hélices- de la compañía ucraniana Gurzuf Defence, que cedió el vehículo no tripulado de forma gratuita.

En colaboración con la empresa y con otras unidades del Ejército, los especialistas de la compañía modificaron este dron utilizado normalmente en misiones de ataque para que pudiera cargar con el peso del soldado herido sin desequilibrarse.

A continuación procedieron a llevar a cabo esta operación, que según la nota es la primera de este tipo que se haya hecho nunca en el mundo.



El dron fue manejado por un operador de la 30 Brigada Separada Mecanizada, a la que también pertenece el soldado herido, que fue rescatado con éxito y cuya vida no corre peligro.