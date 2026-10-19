La ruta migratoria entre el norte de África y España es la única de la UE que crece incluso sin contar el asalto a Ceuta

El informe coincide con las críticas de varios líderes europeos a Pedro Sánchez por la regularización masiva de migrantes aprobada a principios de año, señalada como posible efecto llamada.

Las entradas irregulares al conjunto de la Unión Europea cayeron casi un tercio hasta situarse en unas 91.000 personas, marcando descendimientos significativos en el Mediterráneo Central y el canal de la Mancha.

En las islas Canarias, las llegadas cayeron un 45% en los primeros nueve meses tras el incremento de la prevención en Mauritania, aunque en septiembre sufrieron un fuerte repunte cuatriplicando los datos de agosto.

La ruta migratoria del norte de África a España es la ónica de la UE que aumenta en 2026, con un repunte del 26% impulsado principalmente por los accesos terrestres en Ceuta y Melilla.

La ruta migratoria entre el norte de África y España es la única de la Unión Europea donde aumentan las llegadas irregulares este año. Entre enero y septiembre crecieron un 26%, hasta las 18.260, incluso sin contabilizar el asalto migratorio a Ceuta del 30 y 31 de julio, cuyo balance exacto el Gobierno español todavía no ha comunicado a Bruselas, según los datos difundidos este lunes por la Guardia Europea de Fronteras y Costas.

El incremento en esta ruta se concentró en la frontera terrestre de Ceuta y Melilla, donde las detecciones se han más que duplicado respecto al mismo período de 2025. Por vía marítima, el repunte fue más moderado, del 8%.

Argelia se mantiene como principal punto de partida de las travesías por mar, con Baleares y la España peninsular como destinos preferentes. Las islas siguen siendo el tramo más peligroso de esta ruta. Las principales nacionalidades de los migrantes fueron la argelina, la maliense y la marroquí.

Número de llegadas irregulares a la UE entre enero y septiembre de 2026 Frontex

Estos datos llegan tras el tenso debate migratorio del Consejo Europeo del viernes en Bruselas, donde la mayoría de los líderes europeos acorraló al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su política de puertas abiertas y, sobre todo, por la regularización masiva aprobada a principios de año. Varios dirigentes la señalaron como uno de los factores que desencadenaron la crisis de Ceuta y alertaron de sus repercusiones para el conjunto de la UE.

La otra ruta migratoria española, la que conecta África Occidental con las islas Canarias, registró unas 7.100 llegadas irregulares entre enero y septiembre, un 45% menos que en el mismo periodo de 2025. Frontex atribuye este descenso a las medidas preventivas adoptadas por Mauritania y, más recientemente, por Senegal y Gambia, en cooperación con España y la UE.

El retroceso, sin embargo, se ha revertido bruscamente en septiembre. Ese mes se contabilizaron unas 1.900 detecciones, cuatro veces más que en agosto, tras registrarse un incremento de salidas desde Marruecos y Gambia hacia las Canarias. Las principales nacionalidades de origen fueron la marroquí, la senegalesa y la gambiana.

El director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, ha advertido de que lo ocurrido en la ruta del África Occidental demuestra que la situación migratoria "puede cambiar rápidamente". "Las redes de tráfico de migrantes no desaparecen cuando caen las cifras. Se desplazan y esperan a que se abra una oportunidad. Nuestra tarea es estar preparados cuando la encuentren", ha declarado.

En el conjunto de la UE, las entradas irregulares cayeron casi un tercio en los nueve primeros meses de 2026, hasta situarse en algo más de 91.000. En septiembre se registraron unas 14.300, un 28% menos que un año antes, aunque un 11% más que en agosto por la mejora de las condiciones en las principales rutas marítimas.

El Mediterráneo Oriental, entre Turquía y Grecia, y el Mediterráneo Central, entre el norte de África e Italia, siguen concentrando casi el 60% de todas las entradas irregulares en la UE.

Sin embargo, el Mediterráneo Central registró el mayor descenso, del 56%, hasta las 22.511 llegadas. Libia se mantuvo como principal punto de partida, por delante de Túnez y Argelia. Predominaron los migrantes procedentes de Bangladesh, Argelia y Somalia.

El Mediterráneo Oriental fue la ruta más transitada, con unos 31.800 cruces, un 15% menos que en el mismo periodo de 2025. El corredor de Libia a Creta registró el mayor volumen, por delante de las islas del Egeo oriental y de la frontera terrestre con Turquía. Tras un parón provocado por las condiciones meteorológicas, los movimientos repuntaron al final del verano: en septiembre se contabilizaron unos 4.800 cruces. Las principales nacionalidades fueron la sudanesa, la bangladesí y la afgana.

También disminuyeron los intentos de cruzar el canal de la Mancha rumbo al Reino Unido, un 43%, hasta unos 30.900. La cifra incluye tanto a quienes llegaron al país como a quienes fueron interceptados antes de partir. En septiembre se registraron alrededor de 4.500 intentos. Por país de origen, destacaron los ciudadanos de Eritrea, Sudán y Somalia.

En esta ruta, las redes de tráfico de migrantes recurren cada vez más a grandes lanchas neumáticas. En agosto, una sola embarcación transportó al Reino Unido a un récord de 230 personas, entre ellas más de 20 niños. Según las previsiones de Frontex, el acuerdo firmado en abril entre Londres y París permitirá reforzar aún más las patrullas en la costa francesa durante los próximos meses.

El descenso de las llegadas irregulares a la UE no ha frenado el coste humano. Según la Organización Internacional para las Migraciones, cerca de 2.000 personas han muerto en el Mediterráneo en lo que va de año.

Frontex advierte de que la evolución más allá de las fronteras exteriores de la UE sigue siendo una "fuente de incertidumbre" migratoria. Las devoluciones a gran escala de ciudadanos afganos desde Irán y Pakistán continúan condicionando los movimientos hacia Europa, mientras que la inestabilidad en el Sahel impulsa las salidas tanto hacia el Atlántico como hacia el Mediterráneo Occidental.