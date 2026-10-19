Italia despliega al Ejército: envía 500 militares "para defender" Milán tras los disturbios de los últimos días

Jóvenes protestaron y se enfrentaron con la policía este lunes, un día después de la manifestación estudiantil "Italia in Piazza" contra el alto costo de la vida. Europa Press.

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de Italia despliega a 500 militares en Milán para contener los graves disturbios y actos de guerrilla urbana registrados en los últimos días. Los efectivos tendrán competencias ampliadas equivalentes a las de los agentes de seguridad pública, pudiendo realizar detenciones en delito flagrante. Las medidas se aprobarán en un Consejo de Ministros extraordinario tras las violentas protestas por el encarecimiento de la vida que dejaron 160 detenidos e identificados en Milán. La oposición critica al Ejecutivo de Giorgia Meloni por recurrir a la militarización en lugar de abordar los problemas económicos de la ciudadanía.

El Gobierno italiano ha desplegado este lunes al Ejército en el país y ha enviado de inmediato a 500 militares a la capital lombarda tras los disturbios y la guerrilla urbana de los últimos días. Esta medida se ha acordado durante la cumbre sobre los disturbios celebrada este lunes en Palazzo Chigi, presidida por la primera ministra Giorgia Meloni.

El vicepresidente y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, ha anunciado en sus redes sociales que habrá "500 militares más para defender" Milán.

Dalle parole ai fatti! ✅ https://t.co/eAZVJjzzEx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2026

Para ratificar dicho despliegue mañana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario. Esta medida se incluirá en un decreto ley — junto con otras en materia de orden público— en cuyos últimos detalles se trabaja a estas horas.

Los 500 militares, recientemente anunciados, se sumarán a los soldados ya desplegados en las calles de Milán en la operación Strade Sicure ('Operación Calles Seguras'), que desde 2008 mantiene a militares en las 'zonas calientes' del país para prevenir la criminalidad.

A los militares se les podrían asignar funciones que los equiparen a los agentes de seguridad pública, sin descartar que puedan realizar detenciones en delito flagrante. Por tanto, tendrán competencias y márgenes de actuación mucho más amplios que los asignados hasta ahora a los militares de Strade Sicure.

Poco antes de que Salvini anunciara el despliegue de los 500 militares, su partido, la ultraderechista Liga —socios de coalición de Meloni— había propuesto reforzar la denominada 'Operación Calles Seguras'.

También ha planteado la extensión hasta un máximo de 24 horas de la denominada 'retención preventiva', una medida aprobada por Meloni y que permite arrestar a un sujeto considerado una amenaza antes del desarrollo de una manifestación pública.



El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha intervenido en este debate para expresar su "plena" solidaridad con las fuerzas del orden y a los agentes heridos y para exigir vigilancia sobre estos focos de violencia surgidos de "manera inesperada".



"Es necesario un análisis inteligente y profundo y establecer una vigilancia capaz de afrontar actos de violencia que parecen estallar de manera inesperada y que proceden de actores hasta ahora desconocidos", ha reclamado desde la Asamblea Anual de las Provincias de Italia en la ciudad de Imperia (noroeste).

Medidas tras los disturbios y saqueos

Este lunes Meloni ha reunido en Roma a varios ministros con competencias sobre seguridad y a dirigentes de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia.



Este encuentro ha servido para analizar distintas medidas propuestas por los cuerpos de policía para reforzar las labores de prevención de este tipo de actos.



El Gobierno ha decidido actuar después de que algunas protestas del domingo por el encarecimiento de la vida degeneraran en violentos disturbios y saqueos en el centro de ciudades como Turín, Bolonia o Milán (norte), la capital económica del país.

Los disturbios en Milán se han saldado con la detención e identificación de alrededor de 160 personas, casi todos jóvenes y muchos incluso menores que actuaron con el rostro cubierto.



La oposición de centro izquierda ha criticado al Gobierno de Meloni por barajar medidas en materia de seguridad por estos actos pero no atajar las causas económicas que indignan a los italianos, como los transportistas que se mantienen en huelga en el sur del país por el encarecimiento de los combustibles.



"¿El Gobierno hace frente a las subidas de precios o a las quejas de transportistas, agricultores, trabajadores o estudiantes? Nada de nada. Solo anuncia nuevas medidas de seguridad tras haber fracasado en el mantenimiento del orden público frente a actos de violencia inaceptable", ha afeado el líder del Movimiento Cinco Estrellas, Giuseppe Conte.

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