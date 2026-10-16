El Vaticano publica la primera foto del Papa León XIV tras la operación: recuperado, de pie y oficiando misa

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Vaticano ha publicado la primera imagen del Papa León XIV tras su operación de pulmón, mostrándole de pie y oficiando misa en la capilla del hospital Gemelli. Los análisis de sangre y radiografías de tórax confirman una mejoría constante que le permite realizar sus actividades cotidianas con completa autonomía. Durante la homilía, el pontífice agradeció al personal médico la atención recibida tras la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho. La Santa Sede ha avanzado que el Papa prevé presidir el rezo del Ángelus este próximo domingo.

El papa León XIV muestra una "mejoría constante" en su cuarto día hospitalizado tras su operación de pulmón por un adenocarcinoma y su recuperación ya le permite una "completa autonomía", según informó este viernes el Vaticano. La Santa Sede ha publicado una fotografía en la que se le ve de pie y oficiando misa en la capilla del hospital.

En la imagen se ve al papa con paramentos verdes y su solideo blanco oficiar misa junto a su secretario peruano, Edgar Rimaycuna, que aparece en una segunda imagen. Las fotografías se tomaron en el mediodía del viernes en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli de Roma.

En la misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital, "que en ese momento se encontraba libre de servicio", según ha precisado el Vaticano. También asistieron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante su homilía, el papa ha agradecido a todo el personal del Gemelli, médicos, enfermeros y auxiliares, "por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él", según el Vaticano.



"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a un análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general", informaron en un comunicado los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

El Papa León XIV durante la misa que ha oficiado en el hospital Gemelli. Vatican media/Reuters

En su cuarto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice, de 71 años, lleva a cabo sesiones de fisioterapia respiratoria y ya puede realizar "las actividades cotidianas habituales con total autonomía".



El pontífice se sometió el 13 de octubre por la tarde a una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.



El papa ha oficiado misa con el personal del hospital, según ha confirmado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en lo que se interpreta como un paso más en su recuperación, porque en los últimos días la concelebraba.

Asimismo, la fuente vaticana ha avanzado que León XIV presidirá el rezo del Ángelus el próximo domingo, aunque se desconoce por ahora dónde y cómo lo hará.



Fue precisamente en el Ángelus de la pasada semana cuando el propio pontífice anunció al mundo, públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico, que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.