Los líderes europeos cierran filas con Zelenski y rechazan relajar las sanciones a Rusia pese al giro de Trump

Zelenski rechazó el acuerdo del diésel por dignidad y solicitó a los socios europeos más sistemas de defensa antiaérea y respaldo financiero para afrontar los próximos años.

Ursula von der Leyen anunció que la UE ya trabaja en un vigesimosegundo paquete de sanciones contra Moscú y garantizó que no se levantará ninguna medida hasta que termine la guerra.

El respaldo europeo se produce tras el giro de Donald Trump, quien acordó con Vladímir Putin levantar las sanciones al diésel ruso para intentar abaratar el combustible en EE. UU.

Los líderes de la Unión Europea han cerrado filas con Volodímir Zelenski en Bruselas, reafirmando que no relajarán las sanciones a Rusia ni retirarán el apoyo a Ucrania.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han arropado calurosamente este viernes al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que ha viajado a Bruselas en busca de respaldo tras el enésimo volantazo de Donald Trump, que en su intento de abaratar los carburantes de cara a las elecciones de mitad de mandato ha vuelto a acercarse al presidente ruso Vladímir Putin y a redoblar la presión sobre Kiev.

"Nuestro mensaje al presidente Zelenski es muy sencillo: el apoyo de la UE a Ucrania sigue siendo tan firme como siempre", ha proclamado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una comparecencia conjunta con la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, para escenificar esta alianza inquebrantable.

El acuerdo de Trump con Vladímir Putin para levantar las sanciones al diésel ruso -que podría extenderse a la flota petrolera "fantasma" patrocinada por el Kremlin- ha hecho saltar todas las alarmas en Bruselas.

Además de blanquear al presidente ruso, el pacto del diésel le proporciona nuevos recursos para continuar su guerra contra Ucrania, a cambio de un alivio sobre los precios de la energía que, según los analistas, será prácticamente nulo. "Los beneficios de esta decisión son dudosos, mientras que los riesgos están claros", ha dicho Giorgia Meloni, que fue una de las líderes más cercanas a Trump.

"Este no es momento de retirar el apoyo a Ucrania ni de aliviar las sanciones contra Rusia. Es el momento de aumentar nuestro apoyo y de intensificar la presión. Esto es esencial para obligar a Rusia a aceptar un alto el fuego real, sentarse a la mesa de negociación y poner fin a esta guerra. Es el momento de la paz, no de continuar la guerra", ha insistido este viernes el presidente del Consejo Europeo.

En lugar de apretar las tuercas a Putin, como reclaman los europeos, el presidente de EEUU ha vuelto a volcar la presión sobre Zelenski. "No es alguien con quien resulte fácil tratar. No quiere llegar a un acuerdo. Dice que quiere llegar a un acuerdo, pero no es así. No soy un gran fan de Zelenski", afirmó Trump en una entrevista a Newsmax, que esta semana ha vuelto a reclamar elecciones en Ucrania para cambiar al presidente.

Según denuncia Kiev, Washington ha restringido el acceso de sus fuerzas a los satélites Starlink, vitales para su defensa, y amenaza con bloquear el suministro de armas estadounidenses que financian los europeos a través del programa PURL de la OTAN. También pretende apropiarse de los activos rusos congelados en Europa, algo que ha rechazado el canciller Friedrich Merz: "Es un asunto nuestro y somos nosotros quienes decidimos sobre él"

Zelenski se ha declarado "traicionado" y ha desafiado por primera vez a Trump al reanudar los ataques contra infraestructuras energéticas rusas, después de que Moscú fuera el primero en romper el alto el fuego energético anunciado unilateralmente por EEUU.

Von der Leyen ha salido en defensa del presidente de Ucrania y ha insistido en que la UE no relajará las sanciones contra el Kremlin. "Por supuesto, apoyamos la tregua energética propuesta por el presidente Trump, pero hemos visto que Rusia no la respetó ni un solo minuto. En lugar de ello, intensificó sus ataques, por lo que tenemos que aumentar la presión sobre Rusia", ha alegado la presidenta.

"Estamos trabajando ya en el vigesimosegundo paquete de sanciones. Y hay algo absolutamente claro: no levantaremos ninguna sanción mientras Rusia no ponga fin a la guerra", sostiene Von der Leyen.

Al mismo tiempo, los Veintisiete intentan que Zelenski rebaje el tono contra el inquilino de la Casa Blanca, conscientes de que Ucrania y Europa siguen necesitando a EEUU para ganar la guerra contra Rusia.

"Debemos mantener el diálogo con EEUU. En el pasado hemos superado momentos de tensión y dificultades gracias a los esfuerzos por acercar posiciones", ha dicho el irlandés Micheál Martin, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la UE. El reto inmediato es encontrar fondos para seguir sosteniendo a Kiev el año que viene.

En una rueda de prensa en Bruselas, Zelenski ha asegurado que, pese a su nueva trifulca con Trump, su equipo negociador sigue en contacto con EEUU, pero ha explicado su posición por motivos de "dignidad". "No podemos aceptar el acuerdo del diésel porque después le seguirá un acuerdo del gas y luego se levantarán otras sanciones. Si no planto cara a esto, ¿quién lo hará?".

El presidente de Ucrania asegura que siente el apoyo de la Unión Europea y que ningún líder le ha reprochado su posición. "Queremos poner fin a esta guerra lo antes posible. Pero ahora mismo no vemos que Rusia esté dispuesta a hacerlo. Por eso tenemos que prepararnos para el invierno", ha dicho.

En este sentido, Zelenski ha vuelto a reclamar a los líderes europeos más defensas antiaéreas, así como ayuda financiera para cubrir el agujero presupuestario de 2027, para lo que ha reclamado resucitar el debate sobre la transferencia a Ucrania de los fondos rusos congelados en Europa.

"Querido Volodímir, puedes contar con nosotros. No solo para apoyarte en la guerra, sino, lo que es más importante, para respaldarte en tu futuro como miembro de la Unión Europea", ha concluido el Consejo Europeo. La UE ha abierto esta semana dos nuevos bloques de negociación con Kiev y espera iniciar las negociaciones sobre los dos restantes antes de fin de año.