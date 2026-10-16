Italia prorroga una semana más los controles fronterizos con España pero cita a Interior a una cumbre para cerrar la crisis

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LO ESENCIAL Las claves Italia prorroga siete días más los controles fronterizos en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes de España para hacer coincidir el plazo con las medidas españolas recíprocas. Los ministros de Interior de ambos países, Matteo Piantedosi y Fernando Grande-Marlaska, se reunirán la próxima semana en una cumbre para evaluar medidas de cooperación alternativas. La medida cautelar se introdujo a comienzos de agosto tras la crisis en el enclave de Ceuta, argumentando motivos de seguridad nacional y sostenibilidad del espacio Schengen.

Italia ha decidido este viernes prorrogar siete días más los controles en puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de España que mantiene desde el pasado 8 de agosto. En esta ocasión, la medida se prolonga siete días en lugar de quince con el fin de que coincida con la fecha de vencimiento de las medidas españolas recíprocas

El final de las respectivas restricciones a la libre circulación entre ambos países coincidirá con la celebración la próxima semana de una cumbre entre los ministros de Interior de Italia y España. Matteo Piantedosi y Fernando Grande-Marlaska "evaluarán conjuntamente medidas de cooperación alternativas".



Fuentes del Gobierno italiano explicaron que estas medidas llegan "tras una reunión entre Roma y Madrid". También indicaron que "a lo largo de la próxima semana, los respectivos ministros del Interior trabajarán para evaluar conjuntamente estas medidas de cooperación".

La introducción recíproca de controles comenzó por parte de Italia a comienzos de agosto después de la crisis de Ceuta, aludiendo a una cuestión de "seguridad nacional". Esa suspensión ha supuesto la reintroducción de controles fronterizos en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, que en cualquier caso son aleatorios.



La suspensión de la adhesión de Italia al espacio Schengen expiraba anoche después de que Piantedosi confirmase el pasado 30 de septiembre que persistían "cuestiones críticas" debido a la "situación en el enclave español de Ceuta". La medida se ha estado prolongando en franjas de 15 días desde su aprobación el pasado agosto.

En agosto, el ministro de Interior italiano defendía que la decisión de Italia se ajustaba plenamente al derecho europeo, mientras que España seguía con una "lógica de represalia" al responder con la suspensión del acuerdo de libre circulación imponiendo controles a los viajeros procedentes de Italia.

No obstante, Piantedosi alegaba que el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores con España no era una medida dirigida contra este país u otros socios de la Unión Europea: "Queda fuera de discusión cualquier acto hostil hacia España, país ligado a nosotros por históricos lazos de amistad y hermandad".



Tal y como ha argumentado el Gobierno de Meloni en los últimos meses, alegó se trata de una decisión de "naturaleza cautelar y organizativa destinada a proteger la seguridad nacional y la sostenibilidad de todo el sistema europeo de controles en un momento de gran tensión".



En este sentido, recordó que las suspensiones temporales y parciales del acuerdo Schengen se han activado "cientos de veces" en las fronteras interiores de Europa y la propia España, dijo, ha recurrido a esta medida "unas 21 o 22 veces" como también lo han hecho estados como Francia, Austria, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Suecia y Noruega.



El ministro italiano también incidió en que "no se puede mirar a lo ocurrido en Ceuta como si fuera algo que no nos incumbe. Cada entrada irregular en esas costas representa una vulnerabilidad para todo el espacio Schengen que proyecta el riesgo directamente al interior de nuestra casa común".