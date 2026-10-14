Putin ignora la tregua de Trump y castiga las centrales de energía de Ucrania mientras Zelenski acusa a EEUU de desprotegerles

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LO ESENCIAL Las claves Rusia lanzó un masivo ataque con 39 misiles y 120 drones contra la red eléctrica e infraestructuras de Ucrania, dejando a 600.000 personas sin luz y causando cuatro muertos en Kiev. Zelenski acusó a Moscú de violar la tregua energética anunciada por Trump y pidió a EE. UU. sanciones contundentes y más misiles de defensa antiaérea Patriot. Fuentes ucranianas denunciaron que SpaceX limitó el servicio de Starlink para uso militar al superar los 160 km/h, afectando a varias misiones de sus fuerzas armadas. El Kremlin negó la existencia de un acuerdo cerrado sobre el alto el fuego energético, mientras la empresa Ukrenergo reportó daños graves en tres centrales termoeléctricas.

Rusia ha atacado Ucrania en las últimas horas con hasta 39 misiles balísticos y 120 drones, algunos de ellos armados con munición de racimo letal para la población, dirigidos contra el sistema energético e infraestructuras críticas en las regiones de Kiev y Járkov, informaba el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a través de su cuenta de X.



Unas 600.000 personas se han quedado sin electricidad a consecuencia de este ataque, que también ha provocado daños en 26 instalaciones del sistema eléctrico ucraniano y en otras cuatro infraestructuras del sector gasístico y petrolero del país, añade el presidente ucraniano. Las autoridades locales han informado de la muerte de cuatro personas en Kiev a consecuencia del ataque ruso.



"Pedimos a EEUU y a todos en el mundo que no cierren los ojos a esta realidad y que respondan con fuerza", dijo Zelenski. Pidió expresamente al presidente estadounidense, Donald Trump, que imponga sanciones "contundentes" a Rusia utilizando los poderes que le confiere la llamada 'ley Graham' aprobada recientemente por el Congreso

Ataque con misiles contra un edificio residencial el Kiev REUTERS/Valentyn Ogirenko

Zelenski pidió de nuevo más misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot, los únicos que garantizan protección frente a los misiles balísticos rusos, y recordó que la mayoría de infraestructuras atacadas este miércoles por las fuerzas del Kremlin estaban incluidas en la tregua energética que anunció Trump el domingo.

Sus declaraciones llegan tras las críticas del martes , cuando Zelenski lamentó no haber recibido la información de inteligencia de sus socios que habitualmente permite a Ucrania conocer con antelación la llegada de los misiles balísticos rusos a su territorio.

El presidente Trump respondió negando este extremo. "Los estamos ayudando y estamos compartiendo información. Queremos que la guerra termine", declaró a la prensa en los jardines de la Casa Blanca. Sostuvo, como en anteriores ocasiones, que el principal obstáculo es "el odio que existe entre ellos".

Cortes de servicio de Starlink

El influyente activista ucraniano Serguí Sternenko, clave en el sector de la defensa de Ucrania por su trabajo comprando drones a base de donaciones, y el asesor militar de la presidencia ucraniana Serguí Beskrestnov 'Flash', han denunciado que el servicio que los satélites estadounidenses Starlink prestan al Ejército ucraniano ha sido restringido.



"Esta madrugada hubo limitaciones en el funcionamiento de las terminales Starlink. La conexión empezó a perderse cuando la velocidad del movimiento excedió los 160 kilómetros por hora", escribió en su cuenta de X Sternenko. Agregó que "varias misiones críticas" no pudieron llevarse a cabo a consecuencia de esta caída de la conexión.



"Es posible que la empresa SpaceX haya adoptado estas medidas a petición de la administración Trump", denunció el activista. La limitación del servicio ha sido confirmada también por 'Flash', asesor de Zelenski en materia de drones.

Un sistema Starlink instalado en el frente del Dombás. REUTERS/Inna Varenytsia



"Confirmo que esta noche SpaceX llevó a cabo limitaciones de velocidad para las terminales de Starlink mientras estaban en movimiento. En estos momentos esta restricción afecta al 'paquete de servicios militar' StarShield y establece el límite a 100 millas (unos 160 kilómetros) por hora", escribió en Telegram.



'Flash' dijo que las fuerzas ucranianas no fueron avisadas de la restricción y confirmó también que varias misiones fracasaron como resultado de la medida. "Está claro que esta acción no es una coincidencia y está relacionada con la situación política actual", remachó.



Elon Musk es dueño de Starlink, y ha criticado que el presidente ucraniano desoiga las peticiones de Trump para poner fin a los ataques ucranianos a refinerías rusas. La Casa Blanca ya había amenazado a Kiev con cortar el suministro de comunicaciones, como ya hizo por un breve período en marzo de 2025, si Zelenski prosigue con estos ataques.

Rusia no reconoce la tregua

El Kremlin ha asegurado que el acuerdo sobre la tregua energética entre Rusia y Ucrania que anunció Trump nunca se llegó a cerrar, por lo que no se puede acusar a Rusia de violarlo, según el portavoz de la Presidencia Dmitri Peskov.



"¿Cuál es el alcance del alto el fuego energético y qué implica esto? ¿Se ha especificado?", preguntó a los periodistas. Ante la negativa, matizó que se seguirá "trabajando en dirección" a la tregua.

Rescate de víctimas en Zaporiyia. REUTERS/Stringer

El Ministerio de Defensa de Rusia informó de ataques a ocho objetivos de infraestructura energética y de comunicaciones en Ucrania.

La empresa pública de energía eléctrica ucraniana Ukrenergo ha informado de cortes de suministro de emergencia tras los ataques a las tres centrales termoeléctricas que funcionan en la región de Kiev.



También fueron anunciados cortes en Járkov, que también ha sido blanco de este último ataque, y otras seis regiones de Ucrania.



Los ataques a estas centrales de ciclo combinado y a otros objetivos energéticos en la ciudad y sus alrededores han afectado al suministro en regiones de los alrededores de la capital de Ucrania.