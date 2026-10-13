El Papa León XIV llega al Hospital Gemelli de Roma en el que será operado de un nódulo pulmonar esta tarde

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LO ESENCIAL Las claves El papa León XIV ha ingresado en el Hospital Gemelli de Roma para ser intervenido de urgencia esta tarde por un nódulo pulmonar. La lesión en el pulmón fue detectada en una revisión de rutina y se encuentra en una fase muy temprana y bien localizada. La operación quirúrgica estará dirigida por el experimentado cirujano torácico Stefano Margaritora. El pontífice de 71 años permanecerá ingresado en la décima planta del centro hospitalario romano.

El papa León XIV ha llegado al hospital Gemelli de Roma, donde la tarde de este martes será operado para extirpar el nódulo que le fue detectado en un pulmón, según ha informado la oficina de prensa del Vaticano.

El equipo que se ocupará de la operación del papa está dirigido por Stefano Margaritora, cirujano torácico experto con miles de intervenciones realizadas. Catedrático titular, Margaritora, de 66 años, dirige el servicio de cirugía torácica del Hospital Gemelli desde hace diez años.

El pontífice, de 71 años, salió de la Porta del Perugino de la Ciudad del Vaticano y saludó a los medios y personas que le esperaban. Llegó al Policlínico minutos después, a las 13.09 horas.

En esta ocasión, el papa no estará en la llamada zona del apartamento reservado a los pontífices ya que se encuentra en reestructuración, pero será ingresado en otra zona aledaña siempre en la décima planta.

A las puertas del hospital se han congregado numerosos medios de comunicación y decenas de personas que esperan poder ver al pontífice.

Pope Leo has arrived at Rome’s Gemelli hospital, he will be operated on this afternoon.🙏🏻 🎥AIGAV https://t.co/s1r4zGFVVm — Delia Gallagher (@deliavatican) October 13, 2026

Este domingo, tras el rezo del ángelus, el papa anunció que sería operado para extirpar un nódulo en un pulmón, detectado en una fase muy temprana y bien localizado, según explicó él mismo.

Fuentes de la Santa Sede indicaron este lunes que el nódulo en el pulmón de León XIV se detectó en una revisión médica de "rutina".

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

Desde hoy, toda la atención volverá a este hospital romano, donde Juan Pablo II fue hospitalizado diez veces y, por ese motivo, en 1996, incluso bromeó diciendo: "El Vaticano Uno está en la plaza de San Pedro, el Vaticano Dos está en Castel Gandolfo, el Vaticano Tres se ha convertido en el Policlínico Gemelli".

A las 18.00 horas, el obispo vicario de Roma, Baldassare Reina rezará un rosario en la capilla del Gemelli para expresar la cercanía de los fieles de la capital italiana al papa.