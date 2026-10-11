El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, se dan la mano durante su encuentro en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, según esta imagen distribuida el 22 de septiembre de 2026. Reuters.

Zelenski recoge el guante de Trump: Ucrania organizará elecciones si Putin acepta un alto el fuego de 60 días

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LO ESENCIAL Las claves Volodímir Zelenski ofrece convocar elecciones en Ucrania si Vladímir Putin acepta un alto el fuego total de 60 días. El mandatario ucraniano responde a Donald Trump, quien sugirió que Ucrania debería cambiar de líder y le culpó del alza de los precios del diésel. Zelenski defiende que la subida del combustible se debe a la guerra en Oriente Medio y exige garantías reales y desescalada mutua para detener los ataques a refinerías. La celebración de comicios en Ucrania enfrenta barreras legales por la ley marcial y retos logísticos por la guerra, la ocupación y los millones de desplazados.

Volodímir Zelenski, ha respondido este domingo a Donald Trump y al mensaje que lanzó un día antes: "Ya es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente". Tras esto, el mandatario ucraniano se ha comprometido a organizar elecciones si Putin acepta un alto el fuego de 60 días.

"Por favor, dígale a Putin que nos dé dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones", dijo Zelenski en el programa This Week de ABC.

Trump culpó este sábado a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas del aumento de los precios del diésel en Estados Unidos y dijo a Zelenski que "más le valía parar" — un día después de afirmar que había llegado a un acuerdo que permitía a Rusia suministrar diésel a los mercados mundiales—, añadiendo que Ucrania debería reemplazarle como líder porque había perdido varias oportunidades de llegar a un acuerdo con Moscú.

El fuerte aumento de los precios mundiales del diésel, que siguió al estallido de la guerra con Irán en febrero, se ha convertido en un lastre político para el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo mes, en las que los demócratas de la oposición podrían hacerse con el control de una o ambas cámaras del Congreso.

En respuesta a Trump, Zelenski dijo que "depende de los ucranianos" elegir a su líder y señaló que a Putin también le gustaría cambiar quién dirige Ucrania.

Dijo que es fácil culpar a Ucrania del aumento de los precios del combustible "cuando todo el mundo entiende que, debido a la guerra en Oriente Medio, los precios están subiendo".

Zelenski reitera la postura que Ucrania ha mantenido durante mucho tiempo, según la cual solo está dispuesta a detener los ataques contra las refinerías rusas como parte de una desescalada mutua del conflicto, lo que requeriría que Moscú cesara sus propios ataques contra la infraestructura eléctrica ucraniana.

Según el mandatario, cualquier acuerdo de este tipo debería ir acompañado de "garantías reales" .

"La verdadera causa de la guerra en Europa es Rusia, y solo Rusia. Es posible detener los ataques contra la infraestructura energética hoy mismo, pero Putin no quiere hacerlo", dijo Zelenski.

Urnas en guerra

La guerra y la ley marcial mantienen a Ucrania en una situación excepcional que impide celebrar elecciones con garantías.

La legislación ucraniana prohíbe expresamente los comicios presidenciales mientras esté vigente esa ley que entró en vigor desde la invasión rusa a gran escala del 24 de febrero de 2022.

A ello se suma la dificultad material de organizar una votación en un país sometido a bombardeos, con millones de ciudadanos desplazados dentro y fuera de sus fronteras y territorios ocupados por Rusia.

Abrir las urnas en estas condiciones plantea problemas de seguridad, participación y legitimidad democrática.

La segunda barrera es democrática y logística. Cerca de un millón de militares están vinculados a la defensa del país, mientras millones de ucranianos viven desplazados o en el extranjero y una parte del territorio permanece bajo ocupación rusa.

Garantizar que todos puedan votar, que los candidatos hagan campaña en condiciones de igualdad y que los colegios sean seguros exigiría una organización extraordinaria.

Giro en la estratégica

Las acusaciones de Trump a Zelenski, al que reprocha "querer generar problemas al mundo" y sostiene que "podría haber resuelto esta guerra muchas veces", evidencian un cambio en las prioridades de Washington respecto al conflicto ucraniano.

El respaldo político y militar de Estados Unidos a Kiev queda supeditado a que Ucrania modere sus operaciones contra infraestructuras estratégicas y muestre una mayor disposición a negociar directamente con el Kremlin.

En esta misma línea, la insistencia del presidente estadounidense en que «es hora de que Ucrania tenga un nuevo líder» pone de manifiesto la voluntad de la Casa Blanca de cerrar cuanto antes un conflicto que alimenta la incertidumbre económica internacional.

Con las elecciones a pocas semanas vista, el coste interno de la guerra parece haber reducido el margen de maniobra de Washington. La Administración estadounidense prioriza ahora contener el impacto sobre los precios nacionales frente a las demandas militares de su aliado en Europa del Este.