Montenegro detiene al responsable de Rybar, el blog militar más popular de Rusia, por acciones de guerra híbrida

El responsable de uno de los blogs militares rusos más influyentes, Rybar, ha sido detenido este viernes en Montenegro después de que los servicios de inteligencia advirtiesen a las autoridades sobre un supuesto intento de desestabilizar el país.

La Policía montenegrina ha arrestado a Mijaíl Zvinchuk, a su mujer y a otros tres ciudadanos rusos en la localidad turística de Risan, en la costa adriática. La cuenta de Rybar ha asegurado que "estaban en el territorio de este país de modo legal y oficial" y que tenían previsto "grabar un vídeo del monasterio de Cetiña, para el cual fue solicitado permiso oficial".

Según el diario Vijesti, que ha adelantado la operación, Zvinchuk y el resto de rusos llevaban varios días bajo vigilancia de los servicios secretos. En el momento de su detención se les han confiscado "drones, equipos digitales sofisticados y dispositivos electrónicos".

It turns out that the Russian z-propagandist and Rybar founder Mikhail Zvinchuk actually filmed himself for Solovyev Live in Montenegro. The United States have announced an $10 million bounty for him for interfering with the US elections. Zvinchuk is under EU, Switzerland, United Kingdom, Australia, Monaco and Ukraine sanctions. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 9, 2026

Las autoridades les acusan de impulsar la "influencia rusa" y han asegurado que se han podido abortar "acciones híbridas" vinculadas a la propaganda del Kremlin.

Rybar, y en especial su cuenta de Telegram, es uno de los blogs más populares de la guerra de Rusia en Ucrania, con más de 1,6 millones de seguidores. Su director, exempleado del servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia, creó el canal junto a su colega Denís Schukin.

"En este momento, el equipo del proyecto está en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, que trabaja para resolver la situación", han explicado en un mensaje. "Dado que no hubo violación alguna de la legislación local, esperamos que todos los detenidos sean puestos en libertad".

El primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, ha confirmado la detención de Zvinchuk. En una publicación en redes sociales ha señalado que la operación se puso en marcha tras recibir advertencias de que el país se enfrentaría a intentos de desestabilización y de guerra híbrida.

"Existen indicios graves que requieren examinar cuidadosamente cada pista y analizar cada conexión en un contexto más amplio", ha justificado. "El mensaje tras la exitosa operación de hoy, en la que fue detenido el responsable de la red informativa Rybar, es claro... Montenegro protege sus intereses y nadie pondrá en peligro nuestro futuro europeo".

Sanciones a Rybar

Montenegro ha mantenido durante mucho tiempo unas relaciones tensas con Moscú. En 2016, las autoridades locales acusaron a Rusia de conspirar con un grupo de ultranacionalistas serbios para perpetrar un golpe de Estado, acusación que el Kremlin negó. Los vínculos se deterioraron aún más cuando la pequeña república adriática se unió a la OTAN en 2017.

Montenegro, país candidato a la adhesión a la Unión Europea, aplicó sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania en 2022, prohibió los medios de comunicación estatales rusos y expulsó a diplomáticos del Kremlin por espionaje. En represalia, Moscú lo declaró Estado enemigo.

En octubre de 2024, el Departamento de Estado de EEUU ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que condujera a la identificación de 19 personas vinculadas a la gestión de canales en redes sociales dirigidos por Rybar, alegando que habían promovido los intereses políticos de Moscú en territorio estadounidense de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

"Rybar ha intentado promover la división social, avivar la discordia partidista y racial y fomentar el odio y la violencia en Estados Unidos", declaró el programa "Recompensas por la Justicia" del Departamento de Estado. Zvinchuk también ha sido sancionado por Reino Unido por su apoyo a la guerra en Ucrania

Según el medio independiente ruso The Bell, el canal habría sido financiado en su momento por Yevgueni Prigozhin, fundador del grupo de mercenarios Wagner y protagonista de la revuelta militar que puso en jaque al presidente ruso, Vladímir Putin, en junio de 2023, y que semanas después murió en una misteriosa explosión de su avión.