Pánico en Siberia por la peste pulmonar: confinamientos, controles en los aeropuertos y acusaciones de encubrimiento

Las hipótesis incluyen un accidente al manipular muestras, un contagio durante un viaje a Tailandia o el uso de una cepa modificada en laboratorio.

Uzbekistán y Kirguistán reforzaron los controles sanitarios en fronteras y aeropuertos, mientras EEUU pide información a Rusia ante su escasa transparencia.

Al menos cuatro hospitales de Siberia han sido confinados y cerca de 200 contactos de la fallecida permanecen bajo observación, sin síntomas por ahora.

Una técnica de laboratorio de 28 años murió en Irkutsk tras una neumonía de origen desconocido; se investiga si pudo tratarse de peste pulmonar.

El posible brote de peste pulmonar o neumónica en Siberia, que ya habría causado la muerte de una investigadora y mantendría a dos centenares de personas en cuarentena, ha causado el "pánico" en la región mientras se establecen controles en los aeropuertos y las fronteras, y diversas fuentes acusan a Rusia de encubrimiento.

El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado información a las autoridades rusas sobre la muerte en Irkutsk, capital de esta región de Siberia, de la trabajadora del Instituto de Investigaciones de la Peste y el Lejano Oriente, identificada como Darya Shipilova.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Estado que dirige Marco Rubio han estado recopilando información sobre el fallecimiento de la técnico de laboratorio, así como sobre las cuarentenas impuestas en varios hospitales de Siberia.

La situación se ha complicado, admiten fuentes internas en conversación con The Washington Post, debido a la reticencia de los funcionarios rusos a compartir información, así como por los informes que indican que afirman que agentes de inteligencia rusos han estado involucrados.

Rubio confirmó a la prensa que los funcionarios rusos habían corroborado la versión sobre la trabajadora de laboratorio infectada y sus preocupación sobre la posible extensión del brote. "Lo estamos observando y monitorizando de cerca", manifestó el secretario de Estado, quien no obstante descartó que fuera aún "motivo de alarma".

El propio Donald Trump reconoció este lunes estar preocupado. "La plaga de neumonía (...) es una enfermedad que solíamos poder controlar, pero de alguna manera esos microbios se han vuelto más fuertes y más inteligentes, son como un ejército", declaró a su salida de la Casa Blanca.

Q: Are you concerned about the outbreak in Russia? Trump: I am. The pneumonia plague, if you call it. That's a disease we used to be able control. But somehow those microbes have gotten stronger and smarter. They're like an army. The germs have really become relatively stronger than they were, and things that used to work on pneumonia don't work as well anymore — Acyn (@Acyn) October 5, 2026

"Los gérmenes realmente se han vuelto relativamente más fuertes de lo que eran, y las cosas que solían funcionar contra la neumonía ya no funcionan tan bien", añadió el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa.

Shipilova, de 28 años, murió tras ser diagnosticada con una "neumonía de origen desconocido", según la agencia de Salud Pública, Rospotrebnadzor. Habría dos líneas de investigación: que la técnico se contagiase manipulando muestras en el laboratorio, o que contrajera el patógeno en Tailandia, de donde acababa de regresar.

Tras una reunión de emergencia en la que participó su propia directora, Anna Popova, la agencia de Salud Pública de Rusia anunció "un conjunto de medidas antiepidémicas" en la región de Irkutsk. Según el medio independiente Liudi Baikala (Gente del Baikal), se han confinado al menos cuatro hospitales, entre ellos una maternidad.

El Centro de Asistencia Médica y Rescate de Shelekov en Siberia, uno de los centros médicos confinados. REUTERS/Stringer

En estos centros permanecerían bajo observación los dos centenares de potenciales contactos de la investigadora fallecida. Según Rospotrebnadzor, ninguno de ellos ha mostrado de momento síntomas de la enfermedad. Tampoco se encontraron restos de la bacteria Yersinia pestis en la autopsia de Shipilova.

Uzbekistán y Kirguistán han sido las primeras repúblicas centroasiáticas que han anunciado la puesta en marcha de controles sanitarios estrictos tanto en los cruces fronterizos como en los aeropuertos.

En Shelekov, el distrito a las afueras de Irkutsk en el que se encuentra el centro en el que falleció Shipilova, se han difundido imágenes de personas con Equipos de Protección Individual (EPI). Una ciudadana identificada como Ekaterina ha contado a la CNN que hay pocos cambios a pie de calle, pero que todos sus allegados están entrando "un poco en pánico".

Hay que recordar que la peste es endémica en esa región del mundo, motivo por el que se fundó el instituto precisamente en Irkutsk en 1930 por orden de Stalin. Actualmente estudia enfermedades altamente contagiosas como el cólera, la brucelosis, la tularemia y el ántrax. Cuenta con una plantilla de 95 personas.

There are now reports from Shelekhov in Siberia about men walking in the city in hazmat suits. The hospital is quarantined and the pharmacies in the city of ran out of antibiotics. The 28-year-old laboratory technician Darya Shipilova died on Friday at hospital in the city after accidentally breaking a test sample with Yersinia pestis at the Irkutsk Anti-Plague Research Institute and contracting pneumonic plague. Her laboratory was a Biosafety Level 3 lab — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026

Las teorías sobre el origen del brote

Paul Friedrichs, general retirado de la Fuerza Aérea de EEUU y exdirector de la Oficina de Política de Preparación y Respuesta ante Pandemias de la Casa Blanca, indicó al Washington Post que Rusia debería recurrir a expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Unión Europea o Estados Unidos para ayudar a esclarecer la situación.

"El error humano es la causa más común de incidentes de bioseguridad, y los esfuerzos de mitigación de riesgos descritos parecen apropiados para un evento de este tipo", opinó Friedrichs. "Dicho esto, los primeros informes suelen ser erróneos. Además, históricamente, Rusia no ha sido especialmente transparente sobre lo que realmente ha sucedido".

La peste pulmonar puede causar infecciones pulmonares graves y transmitirse de persona a persona. Es casi siempre mortal si se deja sin tratar, pero la supervivencia aumenta con un tratamiento oportuno de antibióticos. El periodo de incubación de este tipo de peste es de hasta seis o siete días.

Varios funcionarios y exfuncionarios de EEUU indicaron al periódico que la respuesta aparentemente elevada de las autoridades rusas podía deberse a que la cepa del brote correspondiera a muestras de peste modificadas en laboratorio para aumentar su capacidad de contagio, una técnica conocida como ganancia de función.

Ashish Jha, que trabajó para la administración Biden en la respuesta a la pandemia de Covid-19, mencionó que los servicios de seguridad rusos habían participado en la escolta de vehículos a los hospitales. Eso sería "preocupante" de confirmarse, afirmó.

"También sabemos que Rusia tiene un programa activo de armas biológicas ofensivas, por lo que realmente no tenemos una comprensión completa de lo que estaba sucediendo en estas instalaciones", añadió.

Darya Shipilova, la técnico de laboratorio fallecida, en una foto de sus redes sociales. .

La versión que ha estado circulando en los medios apuntaba a que la técnico rompió un tubo de ensayo que contenía el patógeno de la peste neumónica el 25 de septiembre. Poco después cayó enferma y fue trasladada a un hospital, donde falleció el pasado viernes.

Ese mismo día, el gobernador regional Igor Kobzev recibía a Popova, que había volado personalmente a Irkutsk para presidir el gabinete de crisis. Se abordó como "un presunto caso de una infección altamente peligrosa en un residente de la región".

Sin embargo, el gobernador de la república vecina de Buriatia, Alexei Tsydenov, afirmó en un comunicado que Shipilova murió "posiblemente a causa de la peste", aclarando que "no hay brotes de peste" en su región. Hasta la fecha, es el único cargo público que ha atribuido directamente el fallecimiento a esta enfermedad.

Las personas que estuvieron en contacto con la técnica de laboratorio han sido examinadas y continúan bajo observación mediante "pruebas de laboratorio diarias", dijo Maxim Modin, alcalde del distrito de Shelejovsky en la región de Irkutsk.

El regreso de la peste

En caso de confirmarse el fallecimiento por peste neumónica, las autoridades rusas tienen obligación de notificarlo a la OMS. Se trata de una enfermedad infecciosa que suele encontrarse en pequeños mamíferos y sus pulgas. En Asia Central, las marmotas silvestres son un vector de contagio para los humanos que interactúan con ellas.

Los seres humanos pueden infectarse mediante la picadura de pulgas que parasitan al animal, el contacto no protegido con fluidos corporales infecciosos o materiales contaminados, o al inhalar partículas respiratorias de un paciente con peste neumónica.

Aunque la peste fue trágicamente conocida como la 'Peste Negra' durante el siglo XIV, causando más de 50 millones de muertes en Europa, hoy en día es tratable con antibióticos y con el uso de precauciones estándar para prevenir infecciones.

Las epidemias de peste más recientes han ocurrido en África, Asia y América del Sur, y la mayoría de los casos en humanos desde la década de 1990 se han registrado en África. La enfermedad sigue siendo endémica en varios países, como la República Democrática del Congo.

La peste bubónica es la forma más común de peste a nivel mundial y es causada por la picadura de una pulga infectada. La transmisión de persona a persona es rara. La peste neumónica o pulmonar es la forma más virulenta. Los síntomas pueden aparecer rápidamente, a veces dentro de las 24 horas posteriores a la infección.

Sin un diagnóstico y tratamiento tempranos, la peste neumónica es mortal. Sin embargo, cuando se detecta y trata a tiempo, dentro de las 24 horas posteriores a la aparición de los síntomas, las tasas de recuperación son elevadas, según la OMS.