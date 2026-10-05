Varios hospitales de Siberia en cuarentena por sospechas de un brote de peste pulmonar originado por una investigadora

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LO ESENCIAL Las claves Al menos cuatro centros médicos de Irkutsk, incluido un hospital pediátrico, aplicaron cuarentenas de hasta tres semanas ante sospechas de peste pulmonar. La alerta surgió tras la muerte de una investigadora de 28 años del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente. Las autoridades regionales mantienen bajo observación a los contactos de la paciente; aseguran que no presentan síntomas y que las pruebas han dado negativo. Rospotrebnadzor atribuyó la muerte a una neumonía de etiología no establecida y estudia si el contagio pudo producirse en Tailandia o por un accidente de laboratorio.

Varios hospitales de la región siberiana de Irkutsk en Siberia han sido puestos en cuarentena por sospechas de peste pulmonar, según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal).



"En este momento la redacción no puede confirmar que todos los hospitales de Irkutsk estén cerrados. Se han implementado estrictas restricciones en las áreas de hospitalización de los centros en cuarentena. Los pacientes no pueden ver a sus familiares y las visitas están prohibidas", indicó el medio.



Liudi Baikala indicó que en al menos cuatro instituciones médicas, incluyendo un hospital pediátrico, se impusieron cuarentenas de hasta tres semanas, en medio de rumores de posibles contagios de peste pulmonar por parte del personal médico local.

Una fuente de los servicios de Sanidad regionales comentó al medio que las autoridades no han reconocido el hecho y en ningún documento oficial figura el diagnóstico de "peste pulmonar".



El pasado viernes, el gobernador local, Ígor Kobzev, celebró una reunión de emergencia debido "a la sospecha de un caso de contagio de un habitante de la región con una infección especialmente peligrosa", sin puntualizar cuál.



Indicó que las autoridades llevan a cabo todo un conjunto de acciones sanitarias y han preparado un plan de contingencias.



"Todas las personas que contactaron (con el paciente) están bajo observación médica. A día de hoy ninguno tiene síntomas de contagio y todos los análisis son negativos", aseveró.



Según el portal independiente Meduza, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.



Rospotrebnadzor, el servicio ruso de protección a los consumidores, que no mencionó en momento alguno un posible contagio de peste, aseveró que el diagnóstico fue una "neumonía de etiología no establecida".



Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

El Kremlin llamó este lunes a la calma y a fiarse exclusivamente de las informaciones de Rospotrebnadzor. "Es preciso orientarse por la declaración oficial de Rospotrepnadzor y no hacer caso a los rumores y elucubraciones", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Una fuente de la Casa Blanca declaró la víspera a Axios que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue la situación en Rusia tras la posible muerte de una mujer a consecuencia de esta terrible enfermedad, y "valora variantes de acción".



Sin embargo, según Rospotrebnadzor, en el citado instituto no se reportaron emergencias vinculadas a patógenos