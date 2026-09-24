Dinamarca advierte que Rusia intensificará su guerra híbrida contra la OTAN en los próximos meses y no excluye invasiones

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Las claves Generado con IA Dinamarca advierte que Rusia intensificará sus ataques híbridos contra países occidentales y miembros de la OTAN en los próximos meses. La inteligencia danesa alerta sobre un aumento en la frecuencia y las consecuencias de ciberataques destructivos y sabotajes por parte de Rusia. El riesgo de ataques militares limitados de Rusia contra países de la OTAN, especialmente los fronterizos, está creciendo aunque sigue siendo bajo. Ucrania solicita urgentemente interceptores Patriot para defenderse de misiles balísticos rusos, tras nuevos ataques mortales en Kiev y Járkov.

Dinamarca espera que Rusia intensifique en los próximos meses sus ataques híbridos contra los países occidentales y miembros de la OTAN, según el análisis anual difundido este jueves por el servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa de este país nórdico (FE).



La inteligencia militar danesa cree que los ataques serán más frecuentes y tendrán mayores consecuencias para los países afectados que anteriormente, y menciona ciberataques destructivos o sabotajes.



Existe, además, un riesgo creciente, aunque todavía bajo, de que Rusia realice ataques militares limitados contra países de la OTAN, en especial aquellos con los que comparte frontera.



"Es improbable que Rusia inicie una invasión real de un país de la Alianza, pero ya no podemos excluirlo", dijo en rueda de prensa el jefe del FE, Thomas Ahrenkiel.



La Agencia para la Seguridad danesa informó este jueves de forma paralela que ha incrementado el nivel de amenaza de un ciberataque destructivo de medio a alto.



"Rusia conduce una guerra híbrida contra Occidente y toma cada vez más riesgos. Por eso hemos elevado el nivel de amenaza", señaló este organismo en un comunicado.

Ucrania pide más interceptores

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha insistido en la reunión que ha mantenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en que el Ejército ucraniano necesita de urgencia misiles interceptores capaces de derribar misiles balísticos rusos a los que ahora es extremadamente vulnerable Ucrania.



"Hemos aprendido a interceptar misiles de crucero y drones. Estamos buscando soluciones para contrarrestar los ‘shaheds’ (drones kamikaze) de motor a reacción, y tenemos ya buenos resultados. Pero contra los misiles balísticos, por ahora, la única solución efectiva son los interceptores (para sistemas antiaéreos) Patriot, de los que precisamos casi cada día", dijo Zelenski en X al informar de su encuentro con Rutte.



El presidente ucraniano recordó, asimismo, que Rusia ha lanzado en lo que va de semana "tres oleadas de ataques balísticos" contra Ucrania.



"Es imposible hacer frente a este terror contra la vida por nosotros mismos", ha dicho también Zelenski, que ha agradecido a Rutte su "disposición a buscar soluciones" a las carencias ucranianas en defensa aérea.



Rutte también ha confirmado la reunión. "Mantendremos la calma, continuaremos incrementando nuestras capacidades y seguiremos apoyando a Ucrania", ha dicho el político holandés también en X en un mensaje más escueto que el de Zelenski.



La reunión entre ambos ha tenido lugar en la representación ucraniana ante Naciones Unidas en Nueva York, donde esta semana se celebra la Asamblea General de la ONU.



Rusia ha atacado esta madrugada con misiles balísticos Kiev, donde al menos dos personas han muerto y numerosas infraestructuras residenciales, de empresas no militares y energéticas han resultado dañadas, según los partes del ataque ofrecidos por el lado ucraniano.

Odesa ha sido otro de los objetivos de este nuevo ataque ruso a la retaguardia ucraniana.



Además, un dron lanzado por Rusia contra una explotación agrícola de la región de Járkov ha matado al menos a siete personas, según han informado las autoridades ucranianas.



Mientras Ucrania pone el foco en los múltiples objetivos civiles alcanzados en estos ataques, Rusia suele presentar partes en los que se mencionan también como instalaciones alcanzadas empresas de producción de armamento y otras infraestructuras relacionadas directamente con el esfuerzo de guerra ucraniano.