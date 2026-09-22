Un caza F-16, en una fotografía de archivo. Efe

Un avión de combate F-16 se estrella cerca de una base aérea de EEUU en Alemania

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Las claves Generado con IA Un avión de combate F-16 se estrelló cerca de la base aérea estadounidense de Spangdahlem, en el oeste de Alemania, durante un ejercicio. El piloto logró eyectarse antes del impacto y se encuentra sano y salvo, aunque una persona resultó herida en el incidente. La base de Spangdahlem es un pilar estratégico para Estados Unidos y la OTAN en Europa y aloja al 52.º Ala de Caza con una comunidad militar de más de 14.000 personas. La base garantiza capacidad táctica para misiones de supresión de defensas aéreas y apoyo logístico en Europa y Oriente Próximo.

Un avión de combate F-16 se ha estrellado este martes cerca de la base aérea estadounidense en Spangdahlem, en el oeste de Alemania, según ha informado NTV.

El piloto de la aeronave se encuentra sana y salva tras eyectarse antes de la colisión, en la que una persona resultó herida.

Al parecer la aeronave se estrelló durante un ejercicio realizado en la tarde de este martes por causas que aún se desconocen.

La base aérea estadounidense de Spangdahlem, situada en el estado de Renania-Palatinado, es un pilar fundamental en el despliegue estratégico de Washington y la OTAN en suelo europeo desde su fundación oficial el 1 de septiembre de 1952.

Construida originalmente entre 1951 y 1953 bajo supervisión de las fuerzas de ocupación francesas antes de ser cedida a la Fuerza Aérea de EEUU (USAF), la instalación ha evolucionado desde sus orígenes en la Guerra Fría hasta convertirse en una plataforma clave de respuesta rápida frente a los desafíos geopolíticos de la región.

En la actualidad, la base alberga al 52.º Ala de Caza, unidad operadora de los cazas F-16, y concentra a una comunidad militar que supera los 14.000 residentes.

El contingente principal está integrado por unos 5.000 efectivos militares activos, respaldados por aproximadamente 840 trabajadores civiles alemanes y cerca de 7.600 familiares y dependientes.

A través de este despliegue, el enclave garantiza la capacidad táctica para misiones de supresión de defensas aéreas y apoyo logístico directo en Europa y Oriente Próximo.