El primer ministro Kristersson dimitirá tras confirmar el voto exterior la victoria de los socialdemócratas en Suecia

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Las claves Generado con IA La oposición de centroizquierda ganó las elecciones legislativas en Suecia con el 49,5% de los votos y 176 diputados. El bloque gubernamental de derecha obtuvo el 48,8% de los votos y 173 diputados, tras finalizar el recuento del voto exterior. El primer ministro Ulf Kristersson ha anunciado su dimisión para facilitar la formación de un nuevo Gobierno encabezado por la socialdemócrata Magdalena Andersson.

La oposición de centroizquierda ganó las elecciones legislativas del pasado domingo en Suecia con el 49,5 % frente al 48,8 % del bloque gubernamental de derecha, con 176 diputados frente a 173, tras acabar este jueves el recuento del voto exterior por la Autoridad Electoral.

El primer ministro sueco, el conservador Ulf Kristersson, ha anunciado que presentará su dimisión para facilitar las negociaciones para la conformación del Gobierno que aspirará a liderar la socialdemócrata Magdalena Andersson.

El recuento del voto exterior y de las papeletas anticipadas que llegaron tarde no ha alterado el reparto de escaños entre los dos bloques establecido ya el lunes, cuando se terminaron de contabilizar los 6.312 distritos en que se divide el sistema electoral sueco.

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