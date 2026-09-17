La Eurocámara pide suspender el acuerdo de asociación con Cuba por la represión contra los presos políticos y sus familiares

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Las claves Generado con IA El Parlamento Europeo ha pedido suspender el acuerdo de diálogo político y cooperación entre la UE y Cuba por la represión contra opositores y presos políticos. La resolución, aprobada con 374 votos a favor, también insta a sancionar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y otros responsables de la represión. Se denuncia la ausencia de juicios justos, tortura y exilio forzoso como condiciones para liberar a opositores, y se exige la liberación de todos los presos políticos. Actualmente, Cuba mantiene 1.339 presos políticos, incluyendo mujeres, menores y personas con graves problemas de salud, según el Parlamento Europeo.

El pleno del Parlamento Europeo ha pedido este jueves suspender la aplicación del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea (UE) y Cuba como respuesta a la represión a la que se ven sometidos los opositores en la isla.



Así lo solicitó la Eurocámara en una resolución no vinculante sobre el acuerdo que rige las relaciones bilaterales entre la UE y La Habana, y que salió adelante con 374 votos a favor, 198 en contra y 19 abstenciones.



Los eurodiputados señalaron que, si no se dan pasos concretos y verificables por parte del régimen hacia la democracia multipartidista, se debe suspender inmediatamente el mencionado acuerdo. También insta a que se apliquen sanciones a los responsables de la represión en Cuba, incluido su presidente, Miguel Díaz-Canel.

El texto condena las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen cubano contra los presos políticos y sus familias, partiendo del caso del opositor Félix Navarro, de 72 años, y su hija Saylí Navarro, que es cofundadora de las Damas de Blanco, organización que recibió en 2005 el Premio Sájarov que otorga el Parlamento Europeo a la libertad de conciencia.



Padre e hija fueron detenidos tras las manifestaciones de julio de 2021 y condenados a nueve y ocho años de prisión, respectivamente.



La resolución también denuncia la ausencia de juicios justos, el recurso a la tortura durante las detenciones y el uso sistemático del exilio forzoso como condición para la liberación de los opositores.



Los eurodiputados instaron a la derogación del Código Penal, expresaron su preocupación por el deterioro de la salud de Félix Navarro e instaron a su liberación y a la de todos los presos políticos.



Recordaron que Cuba mantiene encarcelados a 1.339 presos políticos, de los cuales 155 son mujeres y 38 menores, mientras que 463 padecen enfermedades físicas graves y 54 sufren trastornos mentales graves sin recibir, aseguraron, la atención médica adecuada.



En opinión del parlamentario socialista Marco Tarquinio, una mayoría "formada por el Partido Popular Europeo, los liberales y las extremas derechas se dispone a alinear al Parlamento Europeo en favor de la suspensión del acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba, y utiliza como pretexto el caso, ciertamente grave, de violación de los derechos humanos de Félix y Saylí Navarro".



Según dijo, el Gobierno cubano "está dialogando con la UE", lo que contribuyó en abril de 2026 a la liberación de 2.100 presos de conciencia, indicó.



"Resulta absurdo querer castigar el diálogo entre Cuba y Europa mientras se sigue sin cuestionar el acuerdo con Israel, cuyo Gobierno viola sistemáticamente los derechos humanos de la población palestina", comentó.

Tarquinio agregó que se trata de un "insostenible doble rasero, ya que esta 'mayoría Cuba' ni siquiera pretende mencionar los devastadores efectos del embargo de Estados Unidos sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos".

Desde el PPE, Antonio López-Istúriz trasladó la crítica al terreno de la política exterior española y denunció que, mientras los cubanos sufren “cárcel, torturas y persecución”, el Gobierno de Pedro Sánchez prepara la “alfombra roja” para recibir a los dirigentes de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid.



El eurodiputado del mismo grupo Gabriel Mato destacó en un comunicado que, pese a la realidad de "hogares oscuros, escasez, hambre, persecución y cárcel", no pierde la esperanza porque "es lo único que el régimen no ha logrado arrebatar al pueblo cubano", y puso como ejemplo que Félix y Saylí Navarro se negaron a aceptar el exilio aun sabiendo que el precio sería la cárcel.



“Su clamor por la libertad es más fuerte que cualquier chantaje”, proclamó.