La UE desmiente a Sánchez: no hay "evidencias" de que Rusia, Israel u otro "Estado extranjero" provocaran la crisis de Ceuta

Meta y TikTok colaboran en el mecanismo europeo para combatir la desinformación sobre Ceuta, mientras que X se ha negado a participar.

El SEAE detectó campañas de desinformación vinculadas principalmente a Rusia, pero no considera que fueran el detonante de la avalancha migratoria.

La Unión Europea desmiente que existan pruebas de que Rusia, Israel u otros Estados extranjeros provocaran la crisis migratoria de Ceuta.

La Unión Europea desmiente la versión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el origen del ataque migratorio contra Ceuta, que exculpa a Marruecos y atribuye la avalancha a los bulos difundidos por Rusia, Israel y la "internacional ultraderechista".

En su informe sobre Ceuta, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) detectó efectivamente una campaña de desinformación patrocinada por Rusia, aunque no una operación similar de Israel más allá de la actividad de cuentas puntuales.

Sin embargo, descarta que esta injerencia fuera el detonante de la avalancha migratoria que llevó hasta 8.000 personas a entrar en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de agosto.

"La migración es una cuestión sensible en toda Europa y hemos observado una importante actividad de desinformación en las redes sociales que trata de aprovecharla para alimentar las divisiones y aumentar la polarización", ha explicado este martes el portavoz de Asuntos Exteriores de la UE.

"En el caso de Ceuta, vimos intentos de Rusia de explotar la crisis en internet. Sin embargo, no tenemos pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí fuera desencadenada por desinformación procedente de actores estatales extranjeros", ha agregado, sin mencionar en ningún momento a Israel.

El presidente del Gobierno exoneró a Marruecos el pasado lunes de causar la avalancha de migrantes. En su lugar, habló tanto de cuentas "asociadas tanto a Rusia como a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración, no solamente para atacar a España sino también a Europa".

"El Servicio de Acción Exterior de la Comisión ha dicho que efectivamente hubo redes rusas e israelíes que propagaron estos bulos y atacaron al Gobierno de España y a los Gobiernos Europeos en un tema muy corrosivo como es la lucha contra la inmigración irregular, que divide, fractura y polariza a muchas sociedades europeas. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el SEAE", dijo Sánchez en su entrevista en la Cadena Ser.

Aunque el informe del SEAE sobre la crisis de Ceuta no es público, el Ejecutivo comunitario ya confirmó a principios de agosto que había detectado "la presencia de información y canales de manipulación, rusos en particular, que han estado instando a la reacción en varias plataformas online desde el 30 de julio".

Bruselas, sin embargo, dejó claro que no había observado este tipo de actividad, patrocinada por la red de medios controlada por el Kremlin, en los días previos a la crisis.

En cuanto a Israel, el Ejecutivo comunitario también detectó cuentas que difundieron desinformación sobre Ceuta en los días posteriores a la entrada masiva de migrantes. Sin embargo, estas cuentas no están vinculadas directamente al Gobierno o al Estado israelí y su número es muy inferior al registrado en el caso de Rusia.

Tanto Israel como Rusia desmintieron este lunes haber participado en ninguna campaña de difusión de bulos relacionados con Ceuta. El Gobierno de Benjamin Netanyahu atribuyó las palabras de Sánchez a una maniobra de distracción, mientras que Moscú le ha pedido que presente pruebas.

Como servicio a los Estados miembros, el SEAE realiza evaluaciones periódicas del entorno informativo en torno a determinadas crisis o acontecimientos políticos relevantes para los intereses colectivos y los objetivos políticos de la UE. Asimismo, como práctica habitual, Bruselas comparte información con los Estados miembros cuando sus intereses se ven afectados.

En las últimas semanas, la Comisión ha activado además, al amparo de la Ley de Servicios Digitales, un mecanismo de cooperación voluntaria para combatir las campañas de desinformación sobre Ceuta, en el que participa España y al que se ha invitado a las principales plataformas.

Por ahora, Meta y TikTok se han sumado al mecanismo y su participación está siendo "proactiva y positiva". En contraste, X, cuyo propietario, Elon Musk, fue uno de los primeros en instrumentalizar la avalancha migratoria en la ciudad autónoma, ha rechazado participar.