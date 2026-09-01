Alemania responsabiliza a Rusia del ataque fallido con drones armados contra el aeropuerto de Leipzig

Un artificiero usa un robot para recoger uno de los drones armados con explosivos. REUTERS/Axel Schmidt

Las claves

Las claves Generado con IA Alemania acusa a Rusia de estar detrás de un ataque fallido con drones armados contra el aeropuerto de Leipzig. Uno de los drones, cargado con explosivos, fue hallado el 4 de agosto y vinculado a servicios de inteligencia rusos, según fuentes de seguridad. Un segundo dron colisionó con un avión de carga de DHL y un tercer dron con explosivos fue encontrado días después en las proximidades del aeropuerto. El Gobierno alemán prepara una respuesta consensuada con la Unión Europea y la OTAN tras el incidente.

Las Fuerzas de Seguridad de Alemania señalan a Rusia como responsable de lo que el Gobierno alemán considera "un ataque híbrido" con drones en el aeropuerto de Leipzig, en el este del país. Uno de esos sistemas, cargado con material explosivo, conduce presuntamente al espionaje ruso, informó el diario Bild.



El periódico, que citó este martes fuentes de los servicios de seguridad, indicó que "el rastro del dron cargado de explosivos parece conducir a un servicio de inteligencia ruso". La pista partiría de uno de los sistemas encontrados en el aeropuerto de Leipzig el pasado 4 de agosto.



Bild también señaló que tanto el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, como el titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, informarán sobre lo ocurrido este martes.

En la noche del pasado 4 de agosto se halló en el aeropuerto alemán un dron dotado de una carga explosiva. Poco después, un segundo artefacto aéreo no tripulado colisionó con un avión de carga de DHL.

Investigadores descubrieron diez días más tarde un tercero de esos aparatos, así como explosivos, según informaron la semana pasada las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario Süddeutsche Zeitung.

El artificiero desarmando el dron. REUTERS/Axel Schmidt

Esos medios, que también citaron fuentes de los organismos de seguridad, publicaron que el tercer dron fue hallado a primera hora de la tarde del 14 de agosto en un campo de Kabelsketal, en el estado federado de Sajonia-Anhalt.

Este territorio limita directamente con la parte oeste del aeropuerto de Leipzig.

El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el domingo que Alemania responderá en los próximos días al intento de ataque de manera consensuada con la Unión Europea y los socios de la OTAN.



"Estamos a punto de concluir las investigaciones. Tenemos un amplio consenso en el Gobierno sobre cómo reaccionar y lo expresaremos con claridad en los próximos días", manifestó.

"No tardaremos mucho más", advirtió el canciller durante la tradicional "entrevista de verano" de la cadena pública alemana ARD.