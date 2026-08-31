Meloni alarga la suspensión del espacio Schengen entre Italia y España otros 15 días porque "la situación en Ceuta no mejora"

Las claves

Las claves Generado con IA Italia prolonga por otros 15 días los controles fronterizos con España debido a la situación migratoria en Ceuta. La medida afecta a los viajeros procedentes de España en puertos y aeropuertos italianos desde el 31 de julio. El Gobierno italiano considera que persisten condiciones objetivas de peligro tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Italia condiciona el levantamiento de las restricciones a la evolución de la situación en la ciudad autónoma española.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, prolongará otros 15 días los controles fronterizos con España alegando que la situación tras la invasión en Ceuta "no ha mejorado en nada", publica La Repubblica.

Italia reintrodujo el pasado 31 de julio controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España después de la entrada irregular masiva de migrantes en Ceuta. Transcurrido un mes, Roma debía decidir si prorrogaba la medida o no.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, afirmaba hace una semana que "las condiciones objetivas de peligro" que motivaron la reintroducción de los controles fronterizos con España "siguen estando a la vista de todos".

Piantedosi expresaba al mismo tiempo su deseo de que los motivos que motivaron la suspensión de la libre circulación desaparezcan "lo antes posible".

"En Ceuta se ha producido un incidente crítico que ha expuesto a España y, por consiguiente, a toda la UE, a una grave amenaza en materia de inmigración y seguridad", afirmó el ministro en una entrevista con la agencia italiana ANSA.



El ministro consideró que la reintroducción temporal de los controles fronterizos "se hizo necesaria" debido a unas "condiciones objetivas de peligro".

Según añadió, esas condiciones "por desgracia siguen estando a la vista de todos".



"España es una nación hermana, un país amigo que afronta desafíos no muy diferentes de aquellos a los que también debe hacer frente Italia", subrayó Piantedosi.



Y añadió: "En este ámbito, nunca dejaremos de prestar todo el apoyo que esté a nuestro alcance y nuestra plena colaboración".

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, afirmó que la situación en Ceuta seguía siendo "muy preocupante" y que Roma estaba estudiando "con gran atención" cuándo reabrir el espacio Schengen con España.

Tajani recordaba que su Gobierno ha condicionado el levantamiento de estas restricciones a la evolución de la situación en la ciudad autónoma.