Rusia amenaza a Reino Unido con ataques de represalia por su ayuda a Ucrania pero niega que planee un asalto contra la OTAN

Las claves

Las claves Generado con IA El Kremlin niega que Rusia planee atacar a un país de la OTAN y acusa a Reino Unido y otros países europeos de mantener una política agresiva. La portavoz de Exteriores rusa advierte que las acciones hostiles de Reino Unido en apoyo a Ucrania pueden tener consecuencias catastróficas. Rusia amenaza con responder a los ataques ucranianos realizados con armamento británico contra territorio ruso, incluyendo posibles represalias a intereses británicos en Ucrania o en otros lugares. Las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, con mediación de Estados Unidos, permanecen estancadas desde febrero.

El portavoz del Kremlin ha negado que Rusia esté planeando atacar a un país de la OTAN, y ha reprochado a los países europeos, y en particular a Reino Unido, su "política agresiva hacia Moscú".



"Últimamente se publican muchas historias de terror como esa. Pero no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa", declaró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Según ha publicado el Wall Street Journal, el viaje relámpago a Rusia del director de la CIA, John Ratcliffe, tenía por objetivo disuadir a Moscú de este ataque.

Las autoridades alemanas, rumanas, polacas y de los países bálticos han denunciado en las últimas semanas el impacto en su territorio de drones atribuidos a Rusia.



Peskov insistió en que preferirían lograr sus objetivos por medios pacíficos, "pero de no poder hacerlo, continúa su operación militar especial para garantizar su seguridad y sus intereses".



"La agresividad proviene precisamente de los países europeos. Y el que diga lo contrario está tergiversando la realidad y difundiendo bulos periodísticos", dijo.

Amenazas a Reino Unido

En paralelo, la portavoz de Exteriores, María Zajárova, ha instado Reino Unido a renunciar "inmediatamente" a sus "pasos hostiles" en apoyo de Ucrania, cuyas consecuencias -advirtió- pueden ser "catastróficas".



"Hemos advertido en varias ocasiones que la respuesta a los ataques ucranianos con armamento británico contra territorio ruso puede ser cualquier instalación o equipo del Reino Unido en Ucrania o en otros lugares", dijo en rueda de prensa.



Peskov negó tener información sobre una potencial nueva ronda de negociaciones de paz con Ucrania en septiembre, como aseguró Kirilo Budánov, jefe de la Administración presidencial ucraniana.



"A día de hoy no tenemos ninguna información sobre planes concretos o plazos para la celebración de la próxima ronda de negociaciones. Al mismo tiempo, los contactos a nivel de trabajo continúan con EEUU", señaló.

Las negociaciones ruso-ucranianas con mediación de Estados Unidos están estancadas desde febrero pasado, coincidiendo con el comienzo de la guerra en Irán.



El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, admitió por su parte haber tratado asuntos "delicados" con el jefe de la CIA.



Putin, que acusa a los países europeos de estar implicados directamente en la guerra en Ucrania, rechazó por "exóticas" las últimas propuestas de alto el fuego y tregua aérea y marítima de Kiev, al que acusó de abrir "la caja de Pandora" con sus ataques masivos contra la retaguardia rusa.