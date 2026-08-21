La TV pública húngara relanza los informativos tras analizar la manipulación de la era Orbán y garantizar la independencia

Empleados de la televisión estatal húngara trabajando fuera del edificio de la sede después de la suspensión de la emisión en Budapest, Hungría Marton Monus Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA La televisión pública húngara relanza sus informativos con un enfoque independiente tras años de control mediático bajo Viktor Orbán. Un informe interno documenta casi 500 páginas de casos de manipulación, censura y presión política en los medios públicos durante gobiernos anteriores. El nuevo Gobierno de Péter Magyar se disculpa por la desinformación pasada y promete una ley de prensa consensuada y mayor transparencia. El renovado noticiero incluye voces críticas y diversidad de opiniones, eliminando narrativas alarmistas y vetos a medios y ONG internacionales.

La televisión pública húngara reanudó este jueves los informativos del canal M1 con un tono más independiente y crítico, después de que el nuevo Gobierno de Péter Magyar los suspendiera en julio. El primer ministro tachó la cadena de órgano de propaganda de los pasados Ejecutivos del ultranacionalista Viktor Orbán.



El pasado 7 de julio, un mensaje sobre una pantalla en negro anunció el cierre temporal de los servicios informativos.



"Los medios públicos no deben mentir. ¡Nos disculpamos por haberlo hecho durante muchos años! Los medios públicos se están transformando ahora para ser independientes y creíbles en el futuro", afirmaba ese mensaje.

"En el aniversario de la fundación del Estado, el 20 de agosto, se relanza un noticiero independiente y fiable", informaron recientemente los medios públicos, subrayando que este jueves "comienza un nuevo capítulo" en su historia.

El primer telediario, emitido a las 6 de la mañana, abordó temas como la llegada al cargo del nuevo presidente, András Baka, las críticas de la oposición al Gobierno de Magyar y la sequía y su impacto en el funcionamiento de la planta nuclear de Paks.

Tras la noticia de la entrada en el cargo del nuevo presidente, se presentaron las posturas de los partidos de la oposición, Fidesz y Mi Hazánk (Patria Nuestra), sobre la elección del mismo.

Después, se analizó la gestión de los primeros 100 días del gobierno y se expusieron los puntos de vista de la oposición.

Asimismo, se incluyó la participación de Péter Takács, exsecretario de Estado de Salud, en el mapa interactivo publicado por la Oficina del Primer Ministro, donde se puede buscar información sobre organizaciones civiles apoyadas por el gobierno de Fidesz.

La presencia de voces críticas en el nuevo noticiero de este jueves supone una novedad respecto a los últimos 16 años, en los que los medios públicos estuvieron bajo un estricto control gubernamental y las críticas a Orbán eran inexistentes.



Aunque Magyar lideró las encuestas electorales durante más de un año, los informativos bajo Orbán lo ignoraron y nunca fue entrevistado ni acudió a sus estudios hasta después de su arrolladora victoria en los comicios de abril.



En el primer noticiero del gobierno de Magyar también desaparecieron los contenidos alarmistas sobre la inmigración, el riesgo de que Hungría se viera involucrada en la guerra de Ucrania y las críticas a Bruselas.

Estas narrativas habían ocupado gran parte de los informativos durante los últimos años.

La estructura actual también rompe con la impuesta por la dirección anterior y no emite noticias 24 horas al día.



Aunque la programación mayormente se centró en el día nacional del 20 de agosto, en honor al primer rey católico de Hungría, San Esteban (975-1038), el fundador del Estado, en el futuro el canal incluirá películas, documentales y programas de divulgación.



M1 emitirá dos informativos diarios: uno al mediodía y otro a las 19.30.



Una de las primeras medidas de Orbán al llegar al poder en 2010 fue reformar la prensa mediante la llamada "ley mordaza" de 2011, criticada por limitar la libertad de prensa y crear un Consejo de Medios controlado por miembros designados por el entonces partido gobernante, Fidesz.

El ex primer ministro de Hungría Viktor Orbán Alexander Ryumin EuropaPress

El Gobierno de Magyar prometió redactar una nueva ley de prensa este otoño consensuada con periodistas y medios.

Manipulación de noticias

La nueva dirección de los medios públicos (MTVA) menciona un informe de casi 500 páginas que recopila documentos sobre casos de manipulación, censura y presiones ejercidas por el anterior Ejecutivo.

Este informe es fruto del trabajo de un grupo integrado por varios periodistas de MTI (la agencia de noticias de Hungría).

El grupo, autodenominado PRO DOMO, ha recopilado a lo largo de los años cómo se manipulaba, falsificaba y suprimía la información en MTI, una de las fuentes de noticias más importantes del país.

El medio público ha emitido un comunicado al respecto. Los periodistas entregaron el documento a la nueva dirección de MTVA, tras lo cual la dirección de Duna Médiaszolgáltató Zrt. ordenó una investigación interna.

El primer ministro húngaro Peter Magyar visita a la obra para elevar el nivel del agua del Danubio en Paks, Hungría Bernadett Szabo Reuters

El grupo de trabajo clasificó los casos en varias categorías: noticias silenciadas o fabricadas; noticias descartadas; materiales manipulados; noticias censuradas y falsas.

Los casos documentados muestran instrucciones editoriales basadas en consideraciones políticas. Estas instrucciones iban destinadas a suprimir ciertas noticias, modificar su contenido o reescribirlas según criterios específicos.

La razón era, simplemente, que el contenido no se alineaba con la narrativa propagandística del Gobierno de Viktor Orbán.

"La información auténtica, precisa, equilibrada e imparcial es un requisito fundamental de la regulación de los medios húngaros, el Código de Servicio Público y la normativa europea que protege la libertad de prensa".

"Como parte de la revisión, la nueva dirección de los medios públicos está divulgando los documentos para fortalecer la transparencia y restaurar la confianza pública, para evitar que esta práctica propagandística se repita en el futuro", concluyen.

También existía una lista negra: el periódico alemán Die Welt fue vetado de MTI en abril de 2018, y las ONG internacionales Amnistía Internacional y Human Rights Watch fueron vetadas de MTI a partir del 8 de noviembre de 2019.