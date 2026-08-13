Italia anuncia que los controles fronterizos con España desde la crisis de Ceuta han permitido rechazar a 21 migrantes ilegales

Las claves

Las claves Generado con IA Italia mantiene la suspensión del acuerdo Schengen con España y los controles fronterizos hasta descartar riesgos de seguridad. Los controles han permitido rechazar a 21 migrantes irregulares procedentes de España, seis de ellos de nacionalidad marroquí, y se han producido tres detenciones. El Gobierno italiano justifica la medida por el riesgo de infiltraciones terroristas en los flujos migratorios tras la crisis de Ceuta. España respondió a las restricciones italianas imponiendo controles a los viajeros procedentes de Italia y suspendiendo Schengen hasta el 7 de septiembre.

El Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni mantendrá la suspensión del acuerdo Schengen con España y los controles en puertos y aeropuertos hasta que se descarten completamente los riesgos de seguridad para Italia, según dijo este jueves el ministro de Interior, Matteo Piantedosi.

"La decisión de suspender la aplicación del acuerdo Schengen no será revisada antes del 15 de agosto y, en todo caso, solo después de que se hayan excluido completamente los riesgos de seguridad para Italia", afirmó Piantedosi en un comité parlamentario convocado para explicar las medidas adoptadas por el Ejecutivo italiano tras la crisis migratoria de la ciudad autónoma española de Ceuta.

En la misma comparecencia ha asegurado que la medida ha permitido rechazar a 21 personas que trataban de entrar desde España a Italia de manera irregular. Seis de ellos, afirma, eran de nacionalidad marroquí. Se han producido además tres detenciones.

El ministro de Interior defendió que la decisión de Italia se ha ajustado plenamente al derecho europeo, mientras que España ha seguido una "lógica de represalia" al responder con la suspensión del acuerdo de libre circulación imponiendo controles a los viajeros procedentes de Italia.

No obstante, quiso subrayar que el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores con España no es una medida dirigida contra este país u otros socios de la Unión Europea: "Queda fuera de discusión cualquier acto hostil hacia España, país ligado a nosotros por históricos lazos de amistad y hermandad".



Tal y como ha argumentado el Gobierno de Meloni en las últimas dos semanas, Piantedosi destacó que se trata de una decisión de "naturaleza cautelar y organizativa destinada a proteger la seguridad nacional y la sostenibilidad de todo el sistema europeo de controles en un momento de gran tensión".



En este sentido, recordó que las suspensiones temporales y parciales del acuerdo Schengen se han activado "cientos de veces" en las fronteras interiores de Europa y la propia España, dijo, ha recurrido a esta medida "unas 21 o 22 veces" como también lo han hecho estados como Francia, Austria, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Suecia y Noruega.



El ministro italiano también incidió en que "no se puede mirar a lo ocurrido en Ceuta como si fuera algo que no nos incumbe. Cada entrada irregular en esas costas representa una vulnerabilidad para todo el espacio Schengen que proyecta el riesgo directamente al interior de nuestra casa común".



Explicó, además, que una de las razones que valoró el Gobierno italiano para llegar a esta decisión fue el potencial riesgo de infiltraciones terroristas en los flujos migratorios incontrolados, ya que "diversas fuentes destacan cómo algunas zonas de Marruecos, incluidas las cercanas a Ceuta, son históricamente objeto de reclutamiento y radicalización yihadista. Esto debe ser tenido en cuenta".



La crisis migratoria de Ceuta ha tensionado las relaciones bilaterales de España e Italia, que el pasado 31 de julio decretó la suspensión temporal del acuerdo Schengen con la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España a raíz de la entrada irregular de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma española en el norte de África, la gran mayoría de los cuales regresó a Marruecos poco después.



El Gobierno de Pedro Sánchez tras exigir sin éxito a Roma el levantamiento de estas restricciones y respondió con la suspensión del Schengen con Italia hasta el 7 de septiembre, aplicando también controles a los viajeros procedentes de este país.