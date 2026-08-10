Al menos 13 muertos y 48 heridos tras un ataque de drones ucranianos contra la refinería de Tatarstán (Rusia)

Las claves

Las claves Generado con IA Al menos 13 personas murieron y 48 resultaron heridas tras un ataque de drones ucranianos en Nizhnekamsk, Tatarstán, Rusia. El ataque tuvo como objetivo la refinería local y afectó tanto a infraestructuras industriales como civiles. Las autoridades de Tatarstán declararon duelo por las víctimas y circulan vídeos de vecinos mostrando humo tras los ataques. En la misma jornada, las defensas rusas informaron del derribo de más de 100 drones en Moscú, Rostov y Kaluga.

Al menos trece personas han muerto y otras 48 resultaron heridas este lunes tras un ataque de drones ucranianos contra la localidad de Nizhnekamsk de la república de Tatarstán, que tendría como objetivo la refinería local, según las autoridades y medios ucranianos.

"A consecuencia del ataque de drones enemigos contra Nizhnekamsk murieron 12 personas, 39 resultaron heridas. Todos los heridos reciben atención médica", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov, citado por la agencia TASS.

Anteriormente el alcalde de Nizhnekamsk, Radmir Beliáev, escribió en su cuenta de MAX que "Tatarstán fue víctima de un nuevo ataque de drones".

Objetivos industriales y civiles

"El ataque masivo contra Nizhnekamsk continúa. Los ataques están dirigidos contra objetivos tanto industriales como civiles", indicó, al añadir que "lamentablemente hay muertos".

Incluso antes de ser público el número de fallecidos, Minnijánov declaró duelo por las víctimas mortales.

#BREAKING | 🇺🇦 🇷🇺 — Ukrainian drones hit multiple targets in Russia and occupied territories overnight.



Drones struck the Galaktika shopping center in occupied Makiivka (Donetsk region), sparking a major fire. The site is a former Epicentr hypermarket seized and renamed by… pic.twitter.com/XtSUeY8T3P — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) August 10, 2026

Según los canales ucranianos Supernova+ y Exilenova+, los drones atacaron la refinería local.

Ambos medios publicaron vídeos tomados por vecinos de la localidad, en los que se ven columnas de humo en el horizonte.

23 drones derribados

Mientras, en la capital rusa, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 23 drones en las inmediaciones de la ciudad.

En la sureña región de Rostov fueron derribados más de 70 drones ucranianos sobre la localidad de Kamensk-Shajtinsk y otros siete distritos, escribió en MAX el gobernador local, Yuri Slusar.

Vladislav Shapshá, gobernador de Kaluga -ubicada a poco menos de 200 kilómetros al sur de Moscú-, reportó el derribo de 16 drones, sin que hubieran víctimas o daños materiales.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 456 drones ucranianos de ala fija".