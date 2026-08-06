Zelenski reivindica nuevos ataques contra dos refinerías rusas a más de 1.300 kilómetros de la línea del frente

Las claves

Las claves Generado con IA Volodímir Zelenski reivindicó ataques ucranianos contra refinerías rusas para limitar los ingresos petroleros de Moscú. Las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon la refinería Bashneft-Novoil en Baskortostán, a más de 1.300 km del frente. También se atacó la refinería Slavneft-YANOS en la región de Yaroslav, a 700 kilómetros de la frontera ucraniana. Zelenski destacó el éxito de ataques en el mar Negro, dañando patrulleros y buques rusos utilizados para evadir sanciones.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó este jueves nuevos ataques contra refinerías situadas en la retaguardia rusa para limitar los ingresos que obtiene Moscú de las exportaciones de petróleo.

En un mensaje en redes sociales, Zelenski afirmó que las Fuerzas de Defensa de Ucrania han logrado golpear a más de 1.300 kilómetros de la línea del frente, al atacar la refinería Bashneft-Novoil en la República de Baskortostán.

También informó de otro golpe contra la refinería de Slavneft-YANOS en la región de Yaroslav, a 700 kilómetros de la frontera de Ucrania.

Today, our long-range sanctions once again worked to limit Russia’s oil revenues, which it uses to finance the war and the killing of Ukrainians.



Ukraine’s Defense Forces struck the aggressor’s facilities more than 1,300 kilometers from the front line. The Bashneft-Novoil… pic.twitter.com/hp6FX7bpIQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 6, 2026

"Nuestras respuestas a la agresión rusa en el mar Negro también fueron exitosas. En particular, fueron golpeados dos patrulleros militares y buques de la flota fantasma", dijo en alusión a los barcos que emplea Rusia para evadir las sanciones.