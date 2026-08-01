Un sismo de 4,7 grados sacude la provincia de Nápoles en Italia y deja 21 heridos: dos de ellos se encuentran en estado crítico

Imagen de los daños causados por un terremoto de magnitud 4,7 en Pozzuoli, cerca de Nápoles (Italia), el 31 de julio de 2026. Felice de Martino Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de 4,7 grados sacudió la provincia de Nápoles, dejando 21 heridos, dos de ellos en estado crítico. El sismo, el más fuerte en 40 años en los Campos Flégreos, fue seguido por unas 60 réplicas de menor intensidad. Más de 20 familias tuvieron que ser evacuadas debido a daños materiales y derrumbes parciales en varios edificios. La zona afectada, entre el Vesubio y los Campos Flégreos, es altamente sísmica y alberga a medio millón de personas.

Un total de 21 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico, después de que un terremoto de 4,7 grados haya sacudido este viernes la provincia de Nápoles, en el sur de Italia.

En esta misma provincia se han registrado hasta sesenta réplicas de menor intensidad a lo largo de la noche, según el último reporte de la Protección Civil italiana.



El temblor ha sido el más fuerte registrado en los últimos 40 años en los Campos Flégreos, una zona de alta actividad sísmica. Sucedió a las 19:46 horas en la localidad de Pozzuoli, y se sintió en la ciudad de Nápoles y otros municipios.



Según Protección Civil, la actividad sísmica en este territorio ha continuado con decenas de temblores y los sismógrafos han detectado alrededor de sesenta tras el terremoto del viernes.



El sismo ha causado daños materiales y derrumbes parciales en algunos edificios, lo que obligó a evacuar durante la noche del sábado a más de 20 familias según medios italianos. Para atender a los heridos se habilitaron 185 camas en un centro de acogida de Pozzuoli.



Esta es una zona de alta actividad sísmica: el Golfo de Nápoles se encuentra entre el gran volcán Vesubio y los Campos Flégreos, una caldera con una veintena de cráteres, muchos bajo el mar, denominada así (tierra ardiente) por los antiguos griegos.



Los Campos Flégreos y sus ciudades, en las que vive medio millón de personas, atraviesan una fase de 'bradisismo', un fenómeno que aumenta el nivel del suelo en función del gas y magma acumulado en las profundidades.



Los temblores más significativos antes del evento del viernes se remontan al 12 de marzo y al 30 de junio de 2025, cuando se registró una magnitud de 4,6.

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