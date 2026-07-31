Italia o Finlandia no podrán expulsar a España de Schengen pero sí imponer controles fronterizos sobre el país

El código Schengen contempla un mecanismo de emergencia para restablecer controles fronterizos internos en caso de fallos graves en la protección de fronteras exteriores.

La Comisión Europea exige a España frenar las entradas irregulares, desmantelar redes de tráfico de personas y acelerar los retornos de migrantes.

Italia y Finlandia no pueden expulsar a España del espacio Schengen, pero sí restablecer controles fronterizos con el país.

Las imágenes de la avalancha de migrantes que intentan entrar en Ceuta desde Marruecos han disparado la alarma en buena parte de la Unión Europea. Varios Estados miembros reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez medidas contundentes para proteger la frontera exterior de la UE e incluso han llegado a plantear suspender a España del espacio Schengen, como ya han hecho Italia o Finlandia.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha exigido este viernes a España que frene de inmediato las entradas irregulares, desmantele las redes de tráfico de personas y acelere el retorno de los migrantes que han accedido ilegalmente al país.

La alemana ha evitado cualquier reproche a Marruecos y ha reiterado su confianza en que la "estrecha colaboración" con Rabat permita reconducir la crisis.

Aunque el código de fronteras Schengen no contempla la expulsión de ningún Estado miembro, sí prevé un mecanismo de emergencia para restablecer los controles en las fronteras interiores cuando un país no protege adecuadamente la frontera exterior de la Unión. En la práctica, esa medida supondría aislarlo del resto de socios del espacio de libre circulación.

Este mecanismo de emergencia figura en el artículo 29 del Código de Fronteras Schengen y está previsto para "circunstancias excepcionales" en las que el funcionamiento del espacio de libre circulación quede en riesgo por "deficiencias graves y persistentes" en el control de las fronteras exteriores que supongan una amenaza para el orden público o la seguridad interior.

En un escenario como el que podría derivarse de la crisis de Ceuta, el Consejo de la UE, a propuesta de la Comisión de Ursula von der Leyen, puede recomendar a uno o varios Estados miembros que restablezcan los controles en todas o en parte de sus fronteras interiores.

La medida se adoptaría inicialmente por un máximo de seis meses y podría prorrogarse hasta alcanzar un límite de dos años si persisten las circunstancias excepcionales.

Sin embargo, el propio Código de Fronteras Schengen deja claro que esta opción solo puede utilizarse como último recurso, una vez agotadas todas las alternativas disponibles para recuperar el control de la frontera exterior.

Entre esas medidas figura el despliegue de equipos europeos de guardias de fronteras de Frontex para reforzar la vigilancia sobre el terreno. El comisario de Interior, Magnus Brunner, ofreció este jueves esa posibilidad al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque por el momento el Gobierno español no la ha aceptado.

Bruselas también puede exigir a España que remita a Frontex sus planes estratégicos de control fronterizo, con una evaluación de riesgos y el detalle de los medios humanos y materiales desplegados, para que la agencia europea emita un dictamen sobre la gestión de la frontera.

Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez -que tiene la última palabra sobre la aceptación de la ayuda europea- rechazara estas medidas y, aun así, fuera incapaz de recuperar el control de la frontera de Ceuta, los socios de la UE podrían activar este procedimiento excepcional y restablecer los controles en sus fronteras con España. En la práctica, el país quedaría temporalmente aislado del espacio Schengen.